快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

聽新聞
0:00 / 0:00

最不會做人的星座？他替「射手座」反駁引論戰：太自我易得罪人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友認為射手座是行事最坦蕩的星座，雖然「直率」的個性容易得罪人。 示意圖／Ingimage
一名男網友認為射手座是行事最坦蕩的星座，雖然「直率」的個性容易得罪人。 示意圖／Ingimage

射手座通常給人「管不住」的印象，一名男網友發文表示許多人認為射手座不會做人，他認識不少射手朋友，認為這是他遇過行事最坦蕩的星座，並且會徹底貫徹自我，雖然「直率」的個性容易得罪人，但也能及時發現問題癥結，不諱言的給建議，同時他覺得射手座只要面對很愛的人，就會全心全意付出。對此，網友們看法兩極。

一名男網友在Dcard發文表示，近期有網友認為射手座是「最不會做人」的星座，他要做出反駁。原PO說自己不是射手座，但認識許多射手座的朋友，認為這是他遇過最「坦蕩」的星座，行事依據不是善惡，而是自身的想法決定，只要覺得自己是善人，就一定會朝著偉人的方向前進，相反的如果要成為「魔王」，射手座的人一定會成為世界上最邪惡的人，且射手座很少撒謊，他們會貫徹自己的「意念」，直率表達，儘管可能會得罪人。

原PO表示，射手座重視執行效率，團隊出現問題時，會直言不諱言提出意見、解決問題，但如果內心不成熟，射手也會透過「說謊」或嘻嘻哈哈來帶過問題。原PO表示，對於射手座「對人上不上心」這點，他分享有一任女友是射手座，只有面對「很愛的愛人」，才會付出全心全意，變得很黏，成為「控制狂魔」。

原PO表示，很多人批評射手座「不太回訊息」，但其實射手更願意「專注在自身」，可能是去讀書、去學習、去投資理財，就算是最好的朋友，也不太會一直黏著別人，但不代表他不在乎朋友，相反的會特別記他們的生日或是喜好，在某個時刻給予祝福，然而過於率直的個性，容易得罪他人。

此文一出，不少網友認同原PO的觀點，「不愧是跟射手用心相處過的人，全文認同，也不奢望那些說『射手不會做人』的能理解啦，畢竟他們人生經驗就真的遇過不好的射手，反正我很確定自己沒被貼過這標籤就夠了」、「確實，我射手真的就是你說的這樣，最親近的朋友就會無條件付出」、「我射手，確實在我男友房間弄了一區專區，上面放了我各時期的照片、手作禮物等等」。

但也有不少網友不能接受射手座「自我」的性格，並指出其他缺點，「射手之所以被說不會做人，很大原因就是太自我了」、「射手內心其實很高傲、自我的，他有時候對人好只是他的人設，讓人覺得他好棒、很好、好正向，內心很腹黑的，沒表現出來只是我們真的很懶，加上樂觀一點」、「我遇到的真的都很看重自己的利益」。

射手座 星座

延伸閱讀

看不出來！「4星座」才華橫溢卻很低調 30歲後一飛沖天不缺錢

不靠別人！「4星座女」天生擅長獨立生活 處女座有條不紊、摩羯座勇於挑戰

2025年迎來巔峰時刻！「4星座」財富與影響力雙雙暴漲 將有意外大突破

12星座中...成績最優異的5大星座！ 它「學術無所不能」高居榜首

相關新聞

5星座4月獲全面祝福！獅子拔頭籌 水瓶「展現自我」無往不利

4月即將到來，部分星座也將開啟一段前所未有的黃金時期。根據命理專欄《星座神婆》分析，從4月1日起，五大星座將迎來財富、愛情與事業的全面祝福。

清明連假來了！掃墓穿1顏色招貴人 千萬別做3件事：小心被上身

清明將至，出門掃墓該怎麼保平安？節目《命運好好玩》請到楊登嵙、劉家仰、鈴熙老師們為大家準備保平安的小秘訣，旅遊、掃墓期間該注意什麼，一起來看看吧！

討厭工作的12星座排行榜TOP5！獅子受不了被指揮 第一名討厭無聊規定

每個星座都有自己的工作態度，而有些星座對工作可說是愛恨交織。這篇文章揭示了12星座中最討厭工作的前五名。從不喜歡受束縛的自由靈魂到對單調工作毫無興趣的夢想家，各星座的工作心態各異。了解這些星座的性格特徵，讓你更能掌握他們對工作的不滿與挑戰，進而找到最適合他們的職場環境。想知道哪五個星座最討厭工作？快來看看！

最不會做人的星座？他替「射手座」反駁引論戰：太自我易得罪人

射手座通常給人「管不住」的印象，一名男網友發文表示許多人認為射手座不會做人，他認識不少射手朋友，認為這是他遇過行事最坦蕩的星座，並且會徹底貫徹自我，雖然「直率」的個性容易得罪人，但也能及時發現問題癥結，不諱言的給建議，同時他覺得射手座只要面對很愛的人，就會全心全意付出。對此，網友們看法兩極。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供專業意見，就能帶來豐厚的收入，有人則是謹慎小心，就能讓荷包瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：雙魚突發狀況多 射手感情要主動

本週金水逆行，事情沒有那麼簡單，比想像中還要複雜，開啟我們的感受，天秤、金牛、雙子、處女，迎來明顯轉折。土天有相位，金融、理財及健康狀況面臨考驗，欺瞞和詐騙行為易被拆穿，是真相揭露的時刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。