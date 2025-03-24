最不會做人的星座？他替「射手座」反駁引論戰：太自我易得罪人

射手座通常給人「管不住」的印象，一名男網友發文表示許多人認為射手座不會做人，他認識不少射手朋友，認為這是他遇過行事最坦蕩的星座，並且會徹底貫徹自我，雖然「直率」的個性容易得罪人，但也能及時發現問題癥結，不諱言的給建議，同時他覺得射手座只要面對很愛的人，就會全心全意付出。對此，網友們看法兩極。

一名男網友在Dcard發文表示，近期有網友認為射手座是「最不會做人」的星座，他要做出反駁。原PO說自己不是射手座，但認識許多射手座的朋友，認為這是他遇過最「坦蕩」的星座，行事依據不是善惡，而是自身的想法決定，只要覺得自己是善人，就一定會朝著偉人的方向前進，相反的如果要成為「魔王」，射手座的人一定會成為世界上最邪惡的人，且射手座很少撒謊，他們會貫徹自己的「意念」，直率表達，儘管可能會得罪人。

原PO表示，射手座重視執行效率，團隊出現問題時，會直言不諱言提出意見、解決問題，但如果內心不成熟，射手也會透過「說謊」或嘻嘻哈哈來帶過問題。原PO表示，對於射手座「對人上不上心」這點，他分享有一任女友是射手座，只有面對「很愛的愛人」，才會付出全心全意，變得很黏，成為「控制狂魔」。

原PO表示，很多人批評射手座「不太回訊息」，但其實射手更願意「專注在自身」，可能是去讀書、去學習、去投資理財，就算是最好的朋友，也不太會一直黏著別人，但不代表他不在乎朋友，相反的會特別記他們的生日或是喜好，在某個時刻給予祝福，然而過於率直的個性，容易得罪他人。

此文一出，不少網友認同原PO的觀點，「不愧是跟射手用心相處過的人，全文認同，也不奢望那些說『射手不會做人』的能理解啦，畢竟他們人生經驗就真的遇過不好的射手，反正我很確定自己沒被貼過這標籤就夠了」、「確實，我射手真的就是你說的這樣，最親近的朋友就會無條件付出」、「我射手，確實在我男友房間弄了一區專區，上面放了我各時期的照片、手作禮物等等」。

但也有不少網友不能接受射手座「自我」的性格，並指出其他缺點，「射手之所以被說不會做人，很大原因就是太自我了」、「射手內心其實很高傲、自我的，他有時候對人好只是他的人設，讓人覺得他好棒、很好、好正向，內心很腹黑的，沒表現出來只是我們真的很懶，加上樂觀一點」、「我遇到的真的都很看重自己的利益」。