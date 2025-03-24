快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

聽新聞
0:00 / 0:00

5星座4月獲全面祝福！獅子拔頭籌 水瓶「展現自我」無往不利

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專欄《星座神婆》分析，從4月1日起，五大星座將迎來財富、愛情與事業的全面祝福。示意圖／Ingimage
命理專欄《星座神婆》分析，從4月1日起，五大星座將迎來財富、愛情與事業的全面祝福。示意圖／Ingimage

4月即將到來，部分星座也將開啟一段前所未有的黃金時期。根據命理專欄《星座神婆》分析，從4月1日起，五大星座將迎來財富、愛情與事業的全面祝福。

第一名：獅子座

獅子座4月人氣高漲，不僅過去的努力開始發酵，還可能在事業上獲得重大突破，意外迎來財富進帳。在感情方面，不論是正在交往或仍在單身階段，都會感受到愛與肯定，關係也將更加穩定。獅子座散發出的自信與光芒，將成為眾人注目的焦點。

第二名：金牛座

穩重的金牛座在4月將迎來財運高峰，不論是正財還是偏財，都有好消息上門。事業發展機會陸續湧現，金錢也將從四方而來。感情方面，有望與伴侶進行深層溝通，感情升溫；單身者則可能遇上心動對象。整體生活進展順利，讓金牛感到前所未有的安心。

第三名：射手座

4月對射手座而言，像是一場精彩的冒險旅程。射手座將充滿幹勁與創意，工作上有望獲得升職或表現亮眼；財務也逐漸穩定，甚至能從興趣中開拓收入。戀愛方面，將有浪漫的驚喜降臨，無論是否單身，都會感受到心動與甜蜜。

第四名：處女座

一直默默耕耘的處女座，終於在4月等來屬於自己的豐收期。工作與財運皆迎來突破，獲得上司認可或接到新的發展機會。情感方面也明顯轉好，與另一半的相處將更加溫柔貼心；單身者亦有望遇見契合的人，只要願意主動，就能收穫驚喜。

第五名：水瓶座

水瓶座在4月可望全方位開花結果，無論工作還是情感都迎來新的契機。財運方面，有可能因副業或臨時專案獲得額外收入；感情方面則會有穩定而深刻的交流，單身者也將吸引能真正理解自己的人。只要勇敢展現自我，這個月將無往不利。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

射手座 星座 水瓶座 獅子座 處女座 金牛座

延伸閱讀

完全禁止超加工食品不實際！營養專家：聰明搭配也能均衡飲食

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

Google時間軸出包！用戶崩潰「10年回憶消失」 網實測1招可行：全回來了

進路易莎吃下午茶…一堆書包書本占滿座位 網提反制法：每次都有效

相關新聞

5星座4月獲全面祝福！獅子拔頭籌 水瓶「展現自我」無往不利

4月即將到來，部分星座也將開啟一段前所未有的黃金時期。根據命理專欄《星座神婆》分析，從4月1日起，五大星座將迎來財富、愛情與事業的全面祝福。

清明連假來了！掃墓穿1顏色招貴人 千萬別做3件事：小心被上身

清明將至，出門掃墓該怎麼保平安？節目《命運好好玩》請到楊登嵙、劉家仰、鈴熙老師們為大家準備保平安的小秘訣，旅遊、掃墓期間該注意什麼，一起來看看吧！

討厭工作的12星座排行榜TOP5！獅子受不了被指揮 第一名討厭無聊規定

每個星座都有自己的工作態度，而有些星座對工作可說是愛恨交織。這篇文章揭示了12星座中最討厭工作的前五名。從不喜歡受束縛的自由靈魂到對單調工作毫無興趣的夢想家，各星座的工作心態各異。了解這些星座的性格特徵，讓你更能掌握他們對工作的不滿與挑戰，進而找到最適合他們的職場環境。想知道哪五個星座最討厭工作？快來看看！

最不會做人的星座？他替「射手座」反駁引論戰：太自我易得罪人

射手座通常給人「管不住」的印象，一名男網友發文表示許多人認為射手座不會做人，他認識不少射手朋友，認為這是他遇過行事最坦蕩的星座，並且會徹底貫徹自我，雖然「直率」的個性容易得罪人，但也能及時發現問題癥結，不諱言的給建議，同時他覺得射手座只要面對很愛的人，就會全心全意付出。對此，網友們看法兩極。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供專業意見，就能帶來豐厚的收入，有人則是謹慎小心，就能讓荷包瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：雙魚突發狀況多 射手感情要主動

本週金水逆行，事情沒有那麼簡單，比想像中還要複雜，開啟我們的感受，天秤、金牛、雙子、處女，迎來明顯轉折。土天有相位，金融、理財及健康狀況面臨考驗，欺瞞和詐騙行為易被拆穿，是真相揭露的時刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。