本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要提供專業意見，就能帶來豐厚的收入，有人則是謹慎小心，就能讓荷包瞬間飽滿，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬猴

孩子是未來國家的主人翁，讓孩子健康快樂的成長，實在是一件非常重要的事，如果你的工作是保母或是幼教相關的工作人員，本周可能會在工作上遇到突發事件，在這段時間裡，須多注意孩子的情形，若有狀況一定要及時處理，不僅能化險為夷，還能得到家長的一份感謝紅包。

第四名：血型B型+生肖屬羊

琳瑯滿目的夜市風景，是最能夠吸引觀光客慕名前來的勝地，如果你是在夜市擺攤，特別是販售美食的業者，本周的財運向上攀升，在這段時間裡，攤前容易聚集許多好奇的民眾觀望，這時趕快推銷自家商品，就能讓他們掏錢消費，讓你在不知不覺中，把生意變得活絡，賺進一把把鈔票。

第三名：血型O型+生肖屬鼠

許多人都喜歡把家裡弄得漂漂亮亮，因此裝潢的需求也不斷提升，如果你是裝潢業者或是設計師，尤其是衛浴設備相關的部分，本周的運勢很不錯，在這段時間裡，能夠接觸到很多意願極高的客戶，只要你能提供專業意見，童叟無欺，就能接下好幾筆生意，讓業績直衝雲霄，帶來豐厚的收入。

第二名：血型O型+生肖屬雞

如果你是大型機具的操作者，例如挖土機或起重機等，本周的工作量會大增，在這段時間裡，工作行程會排得非常緊奏，需要趕工或增加工時，勞累辛苦是必然的，但一定要謹慎小心，多注意工安問題，只要保持最佳狀態，努力工作，之後就能獲得相當大筆的加班費，讓自己的荷包瞬間飽滿。

第一名：血型AB型+生肖屬豬

隨著運輸業的發達，許多貨物能朝發夕至，縮短時程，如果你是貿易相關的經營者，尤其是報稅相關，本周財運非常旺盛，在這段時間裡，會接到相當龐大的訂單量，許多貨品將經由你手發送至客戶，只要認真細心，不出錯誤，順利送達，就能收到一筆又一筆的手續費，讓錢財源源不絕的落入荷包中。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。