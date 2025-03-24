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唐綺陽星座運勢週報：雙魚突發狀況多 射手感情要主動
【唐綺陽星座運勢週報3/24-3/30】
星象影響：金水逆行、土天有相位
本週金水逆行，事情沒有那麼簡單，比想像中還要複雜，開啟我們的感受，天秤、金牛、雙子、處女，迎來明顯轉折。土天有相位，金融、理財及健康狀況面臨考驗，欺瞞和詐騙行為易被拆穿，是真相揭露的時刻。
12星座個別影響：
金牛：事必躬親很疲憊但值得；感情因忙碌變難搞
獅子：工作當心忙碌到過勞；感情別承受太多壓力
處女：簽約或推進不順非壞事；感情可多主動表達
雙魚：突發狀況多需見招拆招；感情有舊怨需處理
牡羊：團隊協調是成敗關鍵；雙方價值觀影響關係
雙子：以靜制動觀察找對策；感情建議先聽後表達
天蠍：工作柔和應對更順利；感情溫和穩定更迷人
魔羯：帶領新一代是關鍵；感情上謙虛溝通更有利
巨蟹：事業順利進展有收穫；感情約會安排別太趕
天秤：接受上級建議助發展；感情不要太獨斷自我
射手：事業適合啟動新計畫；感情要主動才有機會
水瓶：工作將進入收尾階段；感情迎來關鍵轉折點
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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