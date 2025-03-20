今春分…室火豬發威！ 命理師：「7星座」最旺 有貴人、財富大提升

今天是節氣春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分是牽動世界的重要節點，大至國家、小至家庭或個人，這兩年都必須用心體會「變」這個字，要去尋找出自己的卡關點，通常都是自己最不想面對，最不開心，最糾結的地方，去面對與和解，就能在2025、2026這兩年進入逆轉勝。

邱彥龍老師進一步提醒，今年上半年一定要先訂好目標、做好規劃，即便中間會有非常多的變化，滾動式修正就好，重點是一定要去執行，千萬不要太自我感覺良好、快速的大量擴張，會導致失敗的後果。

邱彥龍老師表示，上半年看好的陽光產業包括娛樂業、珠寶業、工商業、國際貿易、出入口商、宗教、身心靈產業、旅遊業、船務、運輸業、民生產業、農業、老人行業、礦業、建築地產業、醫療產業等，都非常適合與人共同合作強強聯手，懂『合』字的人才能站穩根基，同時，此時也是考驗做人的時候，平常不懂做人的人，就算從事的是陽光產業，也無法順利成功。

邱彥龍老師進一步分析，今年上半年一般老百姓運勢相對較好，但國家元首、政府官員、大企業家，還有名人、藝人、網紅等會比較辛苦，主要是因為28宿的「室火豬」星發威，容易走向不幸，包括被監禁、被謀殺、輕生、溺水、被拘留或死亡的意外。

此外，今年的血光之災也會特別多，邱彥龍老師舉例，像火災、陸海空交通意外、開刀、雷擊、電器產品出問題、爆炸、割傷、燙傷、電線走火、氣爆、化學災難、槍傷、打架、負面聲量等。內在也容易有衝突，容易暴怒，罹患查不出原因的莫名病、抑鬱想不開等，但開悟覺醒的人今年也會迅速增加，男性在上半年走強運，下半年則是女性的天下。

邱彥龍老師還分析春分這16天，上升星座受到土星、金星、水星、海王星跟凶星羅侯、計都等影響，許多人會覺得壓力特別大，腦袋會自己亂編故事，造成自我內耗，也容易有口舌是非、懶散、拖延、恐慌、猜忌，甚至爆發弊端。

邱彥龍老師表示，一直到4月13日金星逆行，家庭、情感、財富方面都比較容易有波折，跨不過去的人就容易放縱自我，變得懶散、好色與虛榮，小心這樣不但會影響財運，也容易犯桃花劫，建議稍微放慢腳步，保持樂觀的心態，事情自然會變得順暢；另一方面，4月13日前也適逢水逆，因此非常不適合談判、簽訂契約或做重大決定，否則合約或計畫容易生變。

這段期間家人最重要，千彥龍老師建議可多祭拜祖先、陪伴家人；多穿搭金色、香檳金色、土黃色、駝色、咖啡色、酒紅色、橘紅色、暖橙色、米白色或象牙白色的衣服，材質方面可選擇絲質、緞面、金屬感布料或羊毛類；金屬飾品建議配戴黃金、銅、白金、鈦鋼等，可以增強金氣、平衡木水能量，增加財運，另外，配戴琥珀石、虎眼石、黃水晶、紅紋石、珊瑚的飾品，則可以讓自己更果斷，做事有條理，還可以穩定情緒，提升事業、財運或人際關係，讓自己發揮最佳狀態。

至於健康部分，春分這16天要注意病毒感染、腰背腎問題、神經系統疾病、恐慌症、憂鬱症、抽筋、心腦血管疾病、中風、腸胃疾病、脹氣、便祕、胃食道逆流、頭痛、發燒、筋骨痠痛發炎、神經痛、過勞、爆肝、肝腫瘤、癌症、免疫系統下降、肺部、呼吸系統問題、關節肌肉僵硬、腳痛、膽囊結石、賀爾蒙失調、大失血、牙痛、眼疾等健康問題。

另外，邱彥龍老師指出，春分期間最旺的星是太陽、木星、冥王星跟海王星，有利於上升星座、太陽星座或月亮星座落在水瓶、雙魚、雙子、牡羊、巨蟹、金牛、處女等7個星座的人，不但會有貴人相助，若能跟合夥人、另一半或客戶互相幫助，可以讓彼此事業、名聲、財富大大提升，並共同成長。

最後邱彥龍老師引用《易林·家人之升》卦曰：『高樓無柱，顛僵不久。紂失三仁，身死牧野。』歸納春分整體注意事項，那就是把握這段時間打好根基，與外界做好連結，把持正知正見，未來兩年就可逆轉勝，但若自私自利，只為自己謀畫的人，則將會在這個重要節點被社會淘汰。

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