3星座容易被慫恿做出蠢事！雙魚心太軟、他湊熱鬧「惹禍上身」

害人之心不可有，防人之心不可無。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個容易被他人「慫恿」而做出蠢事的星座，做決定前一定要仔細思索，避免被利用，請參考太陽星座、上升星座。

3、雙魚座／不懂拒絕 累垮自己

雙魚座心太軟，面對他人請求不懂拒絕，在做決定前，也要考慮自己利害關係，無論是金錢或感情，不懂拒絕的話容易累垮自己。雙魚座無論男女，都「重情重義」，朋友只要開口他們都會給予幫助，特別是如果伴侶需要金錢援助，雙魚又不懂拒絕，就容易被他人利用。

2、牡羊座／喜歡跟風 瞎湊熱鬧

牡羊座喜歡參與朋友的活動，但很多時候並沒有深思熟慮，有時候朋友們可能要談私事，牡羊座卻覺得加他一個「沒關係」，反正不會影響到大家心情，這種「愛湊熱鬧」又熱血的性格，很可能被他人慫恿而做出蠢事，意外「公親變事主」惹禍上身。

3、雙子座／好奇心重 耳根子軟

雙子座好奇心非常重，特別對是一些「灰色地帶」、不可觸碰的禁忌事物會格外著迷，如果又有好友慫恿的話，可能會去好奇嘗試一下。在做事情前應該要想一下是否違法、符合規定，千萬不要因為他人意見而做出違背良心的事情。

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