快訊

回應共軍台海軍演 白宮、國務院對陸各扮白臉黑臉

聽新聞
0:00 / 0:00

今天下午入「春分」4生肖運旺！5大開運妙法看這邊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入春分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片
今天進入春分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣民俗觀念。圖／本報系資料照片

今天下午5時2分會進入「春分節氣，屬於一年24節氣中的第4個，古時稱為「日中」，因這天太陽直射赤道，白天、黑夜正好各12小時。命理師楊登嵙分享，此節氣有牛、蛇、雞、豬等4生肖的運勢特別旺。

命理師楊登嵙分享，春分俗稱「日夜分」與「仲春之月」。古書有云，「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」，代表這天太陽直射赤道，晝夜平分12小時，冷熱均衡，這是春分的最大特點，春分之後，太陽照射位置逐漸往北回歸線移動，北半球的白天開始比黑夜長。

春分5大開運習俗，分述如下：

1. 祭祖：有道是「春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天」，因此古時候帝王在春分日會率領群臣，迎日、祭祀太陽，於是「迎接晨光」成為了春分日這一天最為理想的開運法。

春分是祭祖的好時機，稱為「春祭」；到了現代，許多人為了避免人潮車潮，將掃墓的時間提前到春分後。

2. 吃太陽餅：春分日要吃「太陽糕」，代表的是「太陽高」，亦即事業、財富都日日高升。現在則吃「太陽餅」，為自己帶來好運，祭祀用「太陽餅」，則為家庭、事業帶來好運。圓形餅乾具有「太陽」的象徵，因此成為了這一天最為理想的旺運供品。

3.吃春菜：春分前後，天氣變化劇烈，多吃春菜養生；春菜指春天當季的菜，像是豆芽、豆苗、萵苣、菠菜、野莧等青菜。

4.放風箏：陽氣逐漸上升，氣流穩定，是適合放風箏的時節，藉由放風箏到戶外透氣，吸收陽氣避邪。或是在中午外出曬曬太陽，感受春天的氣息。

5.接「春分水」：在春分前後15分鐘至飲水機或水龍頭，接一杯「春分水」喝下或洗臉，迎接春分，提振精氣神，帶來好運。

春分這天的能量特別強，飲用「春分水」可以接到強大的正能量，代表陰陽分明，提振精神運氣。「春分水」煮春茶、咖啡或花茶飲用，可以接財運、貴人運和桃花運，考生則能提升文昌，如果再加點春蜜，就更加甜蜜如意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

太陽餅 春分 節氣

延伸閱讀

周三入驚蟄…4生肖注意血光之災 小心傳染病戒吃生冷

今天「驚蟄」打小人、祭白虎！趕走是非迎貴人SOP攻略在此

今天二月二「龍抬頭」補財庫 命理師曝：吃6食物招財

今元宵節補財庫 祭祀後「發財金」這樣用可旺上半年財運

相關新聞

今天下午入「春分」4生肖運旺！5大開運妙法看這邊

今天下午5時2分會進入「春分」節氣，屬於一年24節氣中的第4個，古時稱為「日中」，因這天太陽直射赤道，白天、黑夜正好各1...

每日星座運勢／天秤簡單理財有助於 管理當日金錢

2025-03-20牡羊座短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！【整體運】單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己添加好運，會有美麗的邂逅哦！你若是精打細算起來，比誰都能節省，這種風

愛聊八卦、上班易怒、好想做自己…命理師喊當心「業力引爆」前兆

命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「引爆業力的五大徵兆，2025年生肖業力運勢要注意⚠️」影片，如果近期你身邊出現這些徵兆，就要多注意業力引爆問題。

祖先保佑…3星座清明節後運勢大開！巨蟹桃花旺、他如有神助

清明節為國人掃墓祭祖重要節日，於國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖。星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個在清明節後運勢大開的星座，快來看看你有沒有獲得祖先加持吧！

初見男友媽！B型女火速混熟變閨密 這血型緊張結巴反贏得好感

當情侶間的感情趨於穩定，並且考慮邁向下個階段時，與對方家人見面、相處的機會也會增加...

四星座有冷暴力傾向？天蠍冷戰高手、這星座居高臨下「等人哄」

所謂的「冷暴力」，是在一段關係中以忽視、拒絕、否定或言語貶損等方式操控他人，讓對方身心受創，懷疑自我。搜狐網分享，「冷暴力傾向重的星座」，四個星座可能瞬間對你冷暴力，建議小心應對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。