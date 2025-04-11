每日星座運勢／獅子開誠布公的談談 解開誤會心結

2025-04-11

牡羊座

短評：打起精神，才有力量去戰鬥。

【整體運★★★★☆】

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。

【財富運★★★★★】

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 象牙白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

【整體運★★☆☆☆】

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者對愛執著，今天特別固執，即使是不被看好的感情仍要堅持，顯得盲目。

【事業運★★★☆☆】

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

【財富運★★☆☆☆】

今日財運的變化加劇。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：虛心學習朋友們的投資心得。

【整體運★★★★☆】

大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花了眼哦！朋友們的投資日見成效，看得你相當眼紅，投資熱情不斷高漲；淺嘗輒止的學習作風會在今天讓你的收穫同樣微薄，轉變想法才可望突破、心想事成。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就被電到囉！

【事業運★★★★☆】

工作上有好消息降臨，讓你興奮不已。正是發揮才能的時期，好好把握機會吧！

【財富運★★★☆☆】

花錢應量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：過程很重要，宜細心處理。

【整體運★★★☆☆】

今天有朋友聚會千萬不可錯過，易遇到不錯的對象；邀請者有幾分揮霍傾向，你的錢包也會有縮水的危險。工作運普通，易忽視工作方法的運用，造成時間的浪費，且給人一種做白工的感覺。

【愛情運★★☆☆☆】

今日伴侶之間應多付出實際行動，默默關心、支持對方，讓對方無法忽視你的存在。

【事業運★★★☆☆】

太過繁瑣的工作難免會讓你出現小錯誤，如果同事間相互檢查，出錯的機率會減小。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 芥末黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：冤家宜解不宜結。

【整體運★★★★★】

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

【愛情運★★★★☆】

只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-2:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

處女座

短評：眼光敏銳，適合購物。

【整體運★★★☆☆】

接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收獲。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。

【愛情運★★★☆☆】

感情上別太在意所發生的小事，那只是一時的低潮罷了。

【事業運★★★☆☆】

雖然面臨較大的工作壓力，但多能樂觀對待，易因貴人相助而渡過難關。

【財富運★★★★☆】

多了解市場訊息，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 苔蘚綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：調整積極性保持良好狀態。

【整體運★★★☆☆】

精神萎靡不振的話，整個人的運勢也會減弱喲，這點特別表現在工作上，工作積極性不高會導致手上CASE狀況不斷，要注意調節；今日偏財運不錯，有賺外快的機會；佩戴紅色飾品可增強愛情運勢，試試也無妨喲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人感情進展緩慢，多安排約會可有所改善；單身者有機會獲得異性的幫助。

【事業運★★☆☆☆】

情緒比較低落，無法集中精力，易出現差錯，同事也會因此而受影響。需盡快調整情緒。

【財富運★★★☆☆】

一些不必要的開銷要盡量省下來。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：愛情需借助開運物來開運哦！

【整體運★★☆☆☆】

愛情顯得低迷，單身女性佩戴銀製耳環會有很好的助運功效；今天不宜出入彩券銷售點或股票市場，難有收獲；工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人不適合談婚論嫁，多培養兩人的感情，進一步瞭解再做打算！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策、改變，進行例行性質的公事就好。

【財富運★☆☆☆☆】

看到他人獲利會讓你心動，投資時應避免跟隨潮流而掉入陷阱。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：東北方向

射手座

短評：以不變應萬變。

【整體運★★★★☆】

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

【事業運★★★☆☆】

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

【財富運★★★★☆】

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：活躍與積極的態度是今日愛情順遂的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

單身者盡量出席各種形式的活動，會有意想不到的艷遇等著你；閒暇時就讓身體多動動，流流汗，活力、運氣都會因此而動起來；有朋友要你請客，這讓你的額外支出費用又多了一筆。

【愛情運★★★★☆】

單身者不適合傳遞情書或直接表白，易遭到拒絕；戀愛中的人容易有喜事降臨。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很不好，像洩了氣的皮球般，不太推得動，持續力也不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

【財富運★★★☆☆】

投資較難獲利，要以穩定為考量。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：投機取巧者要有所收斂才好。

【整體運★☆☆☆☆】

夢想有朝一日暴富的美夢可做，但是太過沉迷其中就不是明智的人了，浪費財力和精力也未必能得償所願。工作中需要處理的時機問題，可不能取巧，按部就班才能水到渠成。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身的朋友還是把心思放到別處比較好。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不順，似乎很忙碌，可是有勞而無功的徵兆，勞而無功大多是自己造成的，因為個人的判斷錯誤而做了一堆白工。

【財富運★☆☆☆☆】

今日易因情緒不佳而亂花錢，小心因此把吃飯的錢都揮霍一空，做出讓自己後悔的事。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：今天運勢較低，克制自己情緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天你的愛情運偏低，單身的你需要謹慎，謹防桃花陷阱。財運還算平穩，收入比較正常，上街購物時要多留些心，不要盲目花錢。工作上今天的努力很難得到認同，讓你心情有點鬱悶。

【愛情運★★☆☆☆】

主觀意識太過強烈，容易導致爭吵不斷，應學會換位思考，多包容對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

顯得焦慮重重，老擔心自己做得不夠好。不要在意眼前得失才能減輕一些心理負擔。

【財富運★★★☆☆】

經商者多因周轉問題而奔波。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】