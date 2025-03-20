蛇年業力引爆！12生肖要注意…蛇雞牛防小人、三動物健康亮紅燈
命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「引爆業力的五大徵兆，2025年生肖業力運勢要注意⚠️」影片，提醒大家2025年業力引爆，12生肖恐會反映在不同的事情上，千萬要當心。
▍生肖猴、鼠、龍
容易引爆業力的點在自己身上。這三生肖今年很有福報，但是當你看見問題卻擺爛，心存僥倖、或仗著自己經驗老到輕忽，最後就會引爆業力。
例如身體有恙，但你卻拖著不處理，假裝沒事，然後問題更嚴重。或是明明早知小人問題卻不處理，就會引爆業力。建議發現問題，就要有勇氣面對，用智慧處理它。
▍生肖蛇、雞、牛
容易引爆業力的點在小人是非上。今年在人和上容易引爆業力，人際關係可能需要重整。要多廣結善緣，用智慧處理。
例如你工作上可能有人事流動，或是和人有關的問題，今年別過度輕信朋友，也不要把事情全都交給親友，或是自己要把持底線。
▍生肖虎、馬、狗
容易引爆業力的點在健康上。2025年容易小病變大病，或是舊疾復發。今年恐遇到健康無常問題，要好好養生，調整身心靈狀態，也可以多做健檢，吃一些保健食品，別忌諱就醫。
今年要多重視自己，該對自己好一點，該做健檢就去做。
▍生肖豬、兔、羊
容易引爆業力的點是健康、財務和家庭狀態。2025年會面臨一些家庭關係的課題，財務上需要好好分配，否則容易透支造成壓力。
今年和健康相關花費可能變多，可能為了自己，也可能為了家人。今年引爆業力，你會覺得特別奔波，需要好好調整狀況。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言