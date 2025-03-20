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蛇年業力引爆！12生肖要注意…蛇雞牛防小人、三動物健康亮紅燈

聯合新聞網／ 綜合報導
生活運勢示意圖。圖／AI生成
生活運勢示意圖。圖／AI生成

命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「引爆業力的五大徵兆，2025年生肖業力運勢要注意⚠️」影片，提醒大家2025年業力引爆，12生肖恐會反映在不同的事情上，千萬要當心。

▍生肖猴、鼠、龍

容易引爆業力的點在自己身上。這三生肖今年很有福報，但是當你看見問題卻擺爛，心存僥倖、或仗著自己經驗老到輕忽，最後就會引爆業力。

例如身體有恙，但你卻拖著不處理，假裝沒事，然後問題更嚴重。或是明明早知小人問題卻不處理，就會引爆業力。建議發現問題，就要有勇氣面對，用智慧處理它。

▍生肖蛇、雞、牛

容易引爆業力的點在小人是非上。今年在人和上容易引爆業力，人際關係可能需要重整。要多廣結善緣，用智慧處理。

例如你工作上可能有人事流動，或是和人有關的問題，今年別過度輕信朋友，也不要把事情全都交給親友，或是自己要把持底線。

▍生肖虎、馬、狗

容易引爆業力的點在健康上。2025年容易小病變大病，或是舊疾復發。今年恐遇到健康無常問題，要好好養生，調整身心靈狀態，也可以多做健檢，吃一些保健食品，別忌諱就醫。

今年要多重視自己，該對自己好一點，該做健檢就去做。

▍生肖豬、兔、羊

容易引爆業力的點是健康、財務和家庭狀態。2025年會面臨一些家庭關係的課題，財務上需要好好分配，否則容易透支造成壓力。

今年和健康相關花費可能變多，可能為了自己，也可能為了家人。今年引爆業力，你會覺得特別奔波，需要好好調整狀況。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 生肖 福報 蛇年

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