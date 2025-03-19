愛聊八卦、上班易怒、好想做自己…命理師喊當心「業力引爆」前兆

命理師湯鎮瑋老師臉書分享，「引爆業力的五大徵兆，2025年生肖業力運勢要注意⚠️」影片，如果近期你身邊出現這些徵兆，就要多注意業力引爆問題。

人們常說「業力引爆」，是指因緣俱足，因果成熟，在一個當下就爆發。老師說，業力引爆前，當下很難察覺，大部分人都不會發現，所謂福中藏業，業中藏福，要多累積福報，反覆練習。

如果有福報，遇到業力引爆，就有機會踩剎車，「大事化小，小事化無」，業力引爆當下累積智慧，即刻懺悔就沒事。老師也舉金秀賢事件為例，一開始被爆出來，他先不承認，後面就越爆越多，一發不可收拾。

《徵兆一》時間點通常在換大運前後三年或犯太歲時

每人大運走勢不同，一個大運走十年，假設某人40歲換大運，他從37歲開始要注意「因」，40歲開始有注意，43歲左右「果」會爆發。簡單說就是「前三年因，後三年果」。或是犯太歲流年，例如今年就是生肖蛇、豬、猴、虎犯太歲，也容易引爆業力。

《徵兆二》靜不下來、莫名缺乏安全感

如果近期常覺得很無聊，不滿足，莫名有種企圖心，或是很貪心，明明很好但卻一直想找事情來做，或內心覺得不安，想要做更多事情彌補，「沒事找事做」可能就是引爆業力的開始。

《徵兆三》愛生氣、沒有耐心，動輒覺得煩躁

如果近期發現自己常常不耐煩，動不動生氣、沒有耐心，會把小事化大，這種狀態可能會「火燒功德林」，會散發出不好的磁場，家人或貴人都會遠離你，你又用情緒去處理事情，業力就可能爆發。

《徵兆四》說是非變多、聽是非也變多

業力引爆前，你會發現周圍有很多人來咬耳朵，開心跟你分享八卦，聽八卦時你還誤以為自己人緣很好，但其實這件事對你是不好的。你大聊八卦，以為只是聊天沒什麼，但是聽是非、說是非，可能就是種下口業種子，準備要爆發的開始。

《徵兆五》自我引爆業力前，會自信爆棚，聽不進別人聲音

業力引爆前會很執著，非常有自信，聽不進別人勸說，就是想要去做一件事，或是想要突然很想「做自己」。或是發現自己近期突然非常在乎一些事情，或是突然眉角很多，這些都是業力要自爆的徵兆。

如果有這些徵象，老師建議當下就要快點懺悔、快點跳脫，千萬不要陷進去，可能引爆業力，一無所有。

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