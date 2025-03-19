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祖先保佑…3星座清明節後運勢大開！巨蟹桃花旺、他如有神助

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為清明掃墓拜祖先示意圖。圖／AI生成
圖為清明掃墓拜祖先示意圖。圖／AI生成

清明節是國人掃墓祭祖的重要節日，星座專家Amanda在節目《命運好好玩》中分享3個在清明節後運勢大開的星座，快來看看你有沒有獲得祖先加持吧！建議參考太陽、上升星座。

第三名、巨蟹座／水到渠成 一切順利

巨蟹座年初時在工作、事業上可能有點卡關，但在清明後，所有問題都會「開綠燈」，變得很順暢，並且會有新的想法，無論是加薪和新專案的想法，去找老闆談都會變得很順利，也不會刁難你。

清明後桃花運也會特別旺，單身人士可以在祭祖時稍微拜託一下找好對象，也能請祖先保佑與伴侶和和樂樂。

第二名、天蠍座／冥冥之中 如有神助

天蠍座並不用特別去努力，事情就會往好的方向發展，例如要去開發新客戶，或要去大公司談合作，可能腦中還在構思，祖先就在暗中幫助你了，起床後對方就會主動找你合作，掌握主動權。或是你想去哪裡玩，還沒說出口，另一半或家人就會主動帶你去了。

此外，工作運和事業運也會非常旺，可以在祭拜時，請祖先保佑工作運勢大開，冥冥之中都會獲得祖先的幫助。

第一名、雙魚座／否極泰來 運勢大開

雙魚座在清明後做任何事都會非常順，只要保持正面念頭，祖先都會保佑你，財運同時也會非常旺，如果想要重新整頓投資，或有新的投資想法，都可以好好考慮，特別是房地產，都可以嘗試談個好價錢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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