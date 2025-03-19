初見男友媽！B型女火速混熟變閨密 這血型緊張結巴反贏得好感

當情侶間的感情趨於穩定，並且考慮邁向下個階段時，與對方家人見面、相處的機會也會增加。日媒「占いTV」分享了各血型與男友母親初次見面時的反應與內心想法，快來看看準不準吧！

A型：緊張到無法好好表現

A型的人心思細膩，得知要見男友的媽媽後，從前一天晚上就會緊張得睡不著。個性認真的A型，會在腦海中一遍遍模擬對話場景，思考要聊什麼話題。結果正式見面當天，反而會太過在意，擔心失禮，行為變得拘謹、動作僵硬。不過，這種略顯笨拙的模樣，往往會讓男友媽媽覺得可愛，反而產生好感。

B型：像遇到好友一樣，關係立刻升溫

開朗又隨和的B型，初次見面就能迅速和男友媽媽打成一片，聊得很開心。可能會因為談論男友小時候的趣事而越聊越熱絡，甚至交流時尚或料理資訊。說不定還會聊到「我們兩個改天一起去逛街吧！」這種程度，馬上進入好友模式。

O型：大力稱讚男友媽媽準備的茶點

O型的人很會察言觀色，當男友媽媽開始準備茶水或料理時，絕對不會忘記說，「需要幫忙嗎？」在品嚐茶點或料理時，總是表現出一副「這也太好吃了吧」的模樣，甚至會誇張地稱讚對方。這樣的態度讓男友媽媽十分受用，最後道別時還會依依不捨地表示，「下次一定要再來玩喔！」

AB型：隨心所欲、保持自己的步調

AB型的人天生有膽量，就算面對男友媽媽，也依然保持一貫的步調。我行我素的他們，不僅會在男友媽媽面前向男友撒嬌，還會毫不猶豫地問她自己感興趣的問題。雖然這種態度可能會被認為有點厚臉皮，但同時也會讓男友媽媽覺得，這是一個不會讓人感到拘束、相處起來很輕鬆的人，因此產生好感。

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