四星座有冷暴力傾向？天蠍冷戰高手、這星座居高臨下「等人哄」

所謂的「冷暴力」，是在一段關係中以忽視、拒絕、否定或言語貶損等方式操控他人，讓對方身心受創，懷疑自我。搜狐網分享，「冷暴力傾向重的星座」，四個星座可能瞬間對你冷暴力，建議小心應對。

★天蠍座／冷戰高手

天蠍座堪稱冷暴力高手，他們的表現非常極端，感情好的時候非常熱情，一但被惹毛決定冷戰，就能馬上冷到冰點，變得沉默寡言，仿佛你的世界都與他們無關，極端冷漠的表現讓另一半措手不及。

★摩羯座／是保護色

魔羯外表優雅高冷，但其實內心藏著炙熱的情感。摩羯座的冷戰可以非常持久，不理就是不理，但其實摩羯座的冷暴力，往往是為了自我保護，用冷漠外殼來隱藏內心脆弱不安。

★獅子座／快來哄我

獅子座是冷暴力中的「強勢派」，他們自尊心強，一旦覺得尊嚴受到冒犯，就會用「冷暴力」來維護自己的尊嚴。獅子會擺出居高臨下的冷漠態度，直到對方先低頭哄他們，或鋪好台階讓他們下為止。

★雙魚座／默默淡出

雙魚座的冷暴力則源於太敏感，對方一句無心的話，一個不經意的眼神，都可能觸動雙魚敏感神經，讓他們走心。雙魚什麼都不說，只會默默淡出，默默疏離，不再付出不再關心。

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