快訊

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

聽新聞
0:00 / 0:00

將星駕到！「四生肖」升官發財… 雞主動出擊、蛇升遷在望、他機會在遠方

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族好薪情示意圖。圖／AI生成
上班族好薪情示意圖。圖／AI生成

紫微斗數中，將星是象徵權威、領導力與掌控力的星曜，代表主動性、執行力與成就。紫微斗數一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年乙巳年有四個生肖深受將星能量影響，財富事業都容易獲得成功，快看你上榜沒。

▍生肖雞／主動出擊 才能賺大錢

2025年是提升財務主導權的一年，雞將具備更強的行動力和決策力，建議主動出擊，而非被動等待機會。2025年雞特別適合創業、擔任領導職位，影響力大提升，若從事業務、投資、管理、金融相關行業也不錯。

但要注意將星代表權力，建議雞要加強團隊合作，以免因自身過於強勢，帶來衝突造成財損。

▍生肖兔／發展機會 多在遠方

2025年生肖兔若想賺錢，必須積極向外發展。2025年有許多外派機會、國際市場、跨區域合作、異地工作等，建議把握外地機會就能賺錢。尤其從事貿易、物流、國際投資、自由業、網路等行業的人，這一年將是關鍵發展期，要好好把握。

2025也要注意因奔導致的開銷，可能是旅費或是異地投資，要注意收支平衡。

▍生肖蛇／升遷在望 能力被看見

2025年對生肖蛇的人來說，是事業發展極為有利的時刻。職場上有望升遷，或是獲得高薪工作邀約。若是創業者，公司業績也有機會大飛躍。

但這也意味者競爭加劇，蛇需要展現能力，或是學習新技能、考取證照或參與培訓，提升自己的價值。

2025年蛇要更積極爭取更高職位、負擔更多責任，要讓自己被看見，才能賺更多錢。

▍生肖牛／才華變現 創造財富

對牛來說，2025年與財富相關的靈感與機會特別多，尤其適合透過創意、才華、專業技能賺錢，也可在藝術、設計、教育、顧問等領域獲得斜槓收入。自由工作者有機會吸引到更多客戶，有機會賺到錢。

但也建議牛保持理性，謹慎投資，別碰你不懂的領域，只要把握專業優勢，財務運勢有望提升。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 紫微斗數

延伸閱讀

四生肖「人生不走下坡路」！人到中年更如猛虎、運勢漲一波

4生肖一生多貴人！龍能力出色「想拉他一把」、2動物好人緣被疼愛

三大生肖不好惹！屬龍威壓氣場強 冷靜群族被激怒反擊不手軟

孤狼個性「4生肖」…朋友不多、討厭麻煩人、外表安靜內心很快樂

相關新聞

科學家稱看過地獄：沒有太陽、有城市、居民「黑暗中漫遊」

地獄的景象，就像天堂一樣，與其居民的狀態形成完美的呼應。它是其居民心靈的產物，由於他們產生畸變且充滿各種污染，所以那裡的景觀充滿恐怖和可憎之事。

將星駕到！「四生肖」升官發財… 雞主動出擊、蛇升遷在望、他機會在遠方

在紫微斗數中，將星是象徵權威、領導力與掌控力的星曜，代表主動性、執行力與成就。2025年乙巳年有四個生肖深受將星能量影響，財富事業都容易獲得成功，快看你上榜沒。

春分轉運！這「3生肖」好運爆棚 你是其中之一嗎？

春分節氣（陽曆2025年3月20日），又稱「日中」、「日夜分」與「仲春之月」，是陰陽交匯、萬物轉變的重要時刻。這一天，晝夜均分，寒暑適中，標誌著陽氣逐漸增強，白晝開始長於黑夜，大地迎來生機勃發的時期。古籍記載，春分象徵著天地平衡與和諧，歷代帝王更會舉行迎日、祭太陽等儀式，以表達對自然與宇宙的敬畏與感恩。作為春天的關鍵節點，春分不僅帶來氣候回暖，也寓意著新的希望與成長的開始。

四生肖「人生不走下坡路」！人到中年更如猛虎、運勢漲一波

很多人認為，人到中年，工作家庭人生大概定型了，很難再有新的起色。但有些人偏不向命運低頭，人到中年更加奮起，運勢反而更旺。搜狐網分享，「人生不走下坡路，歲數越大，發展越快，機遇越多的生肖」，更點名四大生肖正好符合這情況。

三星座容易暴衝很失控！牡羊射手不意外、風象他竟也上榜

有些人在面對事情上能夠理性處理，但有些人總是很衝動，讓我們一起來看看「這些星座就是性格很衝動」！？

每日星座運勢／射手懶散易錯過良機 不妨出去走走

2025-03-19牡羊座短評：保持平和的心態，可提升運氣。【整體運】學生族由於太急躁而作業馬虎完成的情況較多，會讓老師留下不好的印象，凡事過猶不及，耐心一點才好。今天財運普通，太招搖會破財，要留意手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。