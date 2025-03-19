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將星駕到！「四生肖」升官發財… 雞主動出擊、蛇升遷在望、他機會在遠方
在紫微斗數中，將星是象徵權威、領導力與掌控力的星曜，代表主動性、執行力與成就。紫微斗數一點通 姚本軍老師臉書分享，2025年乙巳年有四個生肖深受將星能量影響，財富事業都容易獲得成功，快看你上榜沒。
▍生肖雞／主動出擊 才能賺大錢
2025年是提升財務主導權的一年，雞將具備更強的行動力和決策力，建議主動出擊，而非被動等待機會。2025年雞特別適合創業、擔任領導職位，影響力大提升，若從事業務、投資、管理、金融相關行業也不錯。
但要注意將星代表權力，建議雞要加強團隊合作，以免因自身過於強勢，帶來衝突造成財損。
▍生肖兔／發展機會 多在遠方
2025年生肖兔若想賺錢，必須積極向外發展。2025年有許多外派機會、國際市場、跨區域合作、異地工作等，建議把握外地機會就能賺錢。尤其從事貿易、物流、國際投資、自由業、網路等行業的人，這一年將是關鍵發展期，要好好把握。
2025也要注意因奔導致的開銷，可能是旅費或是異地投資，要注意收支平衡。
▍生肖蛇／升遷在望 能力被看見
2025年對生肖蛇的人來說，是事業發展極為有利的時刻。職場上有望升遷，或是獲得高薪工作邀約。若是創業者，公司業績也有機會大飛躍。
但這也意味者競爭加劇，蛇需要展現能力，或是學習新技能、考取證照或參與培訓，提升自己的價值。
2025年蛇要更積極爭取更高職位、負擔更多責任，要讓自己被看見，才能賺更多錢。
▍生肖牛／才華變現 創造財富
對牛來說，2025年與財富相關的靈感與機會特別多，尤其適合透過創意、才華、專業技能賺錢，也可在藝術、設計、教育、顧問等領域獲得斜槓收入。自由工作者有機會吸引到更多客戶，有機會賺到錢。
但也建議牛保持理性，謹慎投資，別碰你不懂的領域，只要把握專業優勢，財務運勢有望提升。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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