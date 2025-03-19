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春分轉運！這「3生肖」好運爆棚 你是其中之一嗎？

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圖／AI生成
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春分節氣（陽曆2025年3月20日），又稱「日中」、「日夜分」與「仲春之月」，是陰陽交匯、萬物轉變的重要時刻。這一天，晝夜均分，寒暑適中，標誌著陽氣逐漸增強，白晝開始長於黑夜，大地迎來生機勃發的時期。古籍記載，春分象徵著天地平衡與和諧，歷代帝王更會舉行迎日、祭太陽等儀式，以表達對自然與宇宙的敬畏與感恩。作為春天的關鍵節點，春分不僅帶來氣候回暖，也寓意著新的希望與成長的開始。

如何在春分招好運

第一招：接春分水

在春分前一天晚上，將裝滿乾淨水的容器放在戶外接收晨露，隔天早晨收回，這便是「春分水」。此水蘊含大地與宇宙的能量，能提升個人磁場，帶來財運與智慧。可用於洗臉、插花或泡茶，讓生活更順遂。

第二招：開印旺運法

春分日的午時（11點至13點），用紅紙蓋上個人或公司印章，帶到廟宇上香祈福，然後將紅紙焚化，象徵去舊迎新，開啟好運。這個儀式有助於事業突破，消除阻礙，提升財運與職場發展。

第三招：迎接晨光開運法

春分日清晨（辰時7點至9點），面向東方（日出方向），深呼吸並靜心冥想3分鐘，讓陽光充滿全身，感受春天的能量。這不僅能提升個人正能量，還能帶來事業、愛情與健康的轉機。

哪些生肖在春分前後轉運

生肖狗

狗的財運在春分節氣特別明顯，容易獲得意外的物質回饋，如中獎、獎金、禮物等。這時適合加強人際互動，主動請客或分享資源，會有貴人回饋，進而帶旺財運。愛情與事業運勢平穩，單身者可多與個性相近的人互動，易結識好對象。

生肖羊

春分帶來順遂能量，讓羊的運勢持續上升，事業與人際交往順利，適合洽談合作、拓展新機會。感情方面，單身者可透過旅行、學習等方式遇到有緣人，有伴者則能享受更多甜蜜時光，彼此互動更融洽。

生肖龍

龍的運勢在春分時期格外旺盛，尤其在事業與財運方面，容易因積極表現而成為焦點，獲得上司賞識或額外收益。此時可主動挑戰新任務，爭取更多機會，無論是精神上的成就感，還是實質的回報，都會讓你大有收穫。

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春分 生肖 財運

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