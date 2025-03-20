最好自己管錢！「三生肖」別把錢交給另一半…當心血本無歸

都說「親兄弟明算帳」，但家人伴侶之間也該這樣嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個生肖的人千萬不要把財政大權或是自己的錢交給另一半，可能會血本無歸，錢都不見了。

Top3:屬豬

屬豬的人一旦相信另一半的投資能力，就容易將錢拿給另一半來投資操作，當另一半投資失敗，卻有可能要不回來。

Top2:屬鼠

屬老鼠的人，心腸軟當另一半發生困難，跟你借錢你會借出，借出後容易有去無回。當另一半跟你說一起存錢買房子，你若將大量錢財放在另一半手裡分手後錢可能少一半。

Top1屬狗

屬狗的人很像忠犬，願意守護另一半，對愛人無限付出，當你賺很多錢又很忙碌時，你不會注意小細節，錢被轉出都不知道，分手之後將會一無所有，所以建議自己的錢自己保管。

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