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哪來好聚好散？「4星座男」分手最絕情…摩羯冷到冰點、他什麼難聽說什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶或夫妻分手示意圖。圖/ingimage
圖為情侶或夫妻分手示意圖。圖/ingimage

一段感情走到盡頭，該如何收場？塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「當愛變成陌生人！這些星座男【翻臉無情】讓你瞬間心寒！」，以下四個星座男，就是典型的「翻臉無情」代表，一旦感情破裂，他們的反應絕對讓伴侶「心寒至極」，請同時參考太陽、上升、月亮星座。

▍摩羯男／將冷漠進行到底

摩羯男的愛樸實無華，他們不浪漫但是卻願意陪你度過風雨，花時間建立穩固的感情基礎。然而，當摩羯男決定結束這段感情，一切都冷處理。他們不吵架，也不指責你，而是不再給你任何關心，連寒暄都沒有。摩羯男會將冷漠進行到底，就像冰塊一樣，不再給你任何回應。更可怕的是，他們也不會懷念過去，甚至會主動抹去之前美好回憶。分手不可能還當朋友，他一旦決定放手，就真的再無可能。

▍牡羊男／狠話說盡 勢不兩立

牡羊男愛恨分明，談戀愛時熱情如火，恨不得把全世界都給你。然而，若愛情變質，他翻臉像翻書絕不留情，分手時各種「傷人的話」齊發，讓人連體面離開的機會都沒有。牡羊男討厭拖拖拉拉，既然關係走到盡頭，他們會直接點爆過去所有不滿，一次倒光光，完全不考慮對方感受。最傷人的是，牡羊男不但抹滅過去的愛情，還會無縫接軌超快速投入下一段感情，讓你懷疑過去的愛情是否一場夢。

▍雙子男／顛倒黑白 都是你錯

雙子男像風一樣變幻莫測，上一秒還在甜言蜜語，下一秒卻能瞬間抽離，翻臉無情。當雙子男決定結束一段感情，他不會丟直球說清楚，而是各種逃避加顛倒是非，把分手責任推給你。你以為還在冷戰，但雙子男可能直接人間蒸發，他也可能用模糊不清的話術，讓你以為分手都是你錯。更渣的是，分手後雙子男還會偶爾回來試探，給了你希望又不負責，讓你在這段感情中反覆受傷。

▍天蠍男／心狠手辣 精準報復

天蠍男的感情濃烈，愛上了就會投入100%熱情，但他的愛與恨同樣極端，一旦你傷害了他自尊，或是讓他覺得感情無法走下去，他的無情程度絕對讓人心寒。天蠍男不只冷漠，而是「帶著恨意翻臉」，不惜報復到底。因為太懂你，天蠍男能夠精準打擊你的痛處，你們曾經的甜蜜都變成他的武器。更可怕的是，他會在心裡默默記住所有你惹毛他的事情，並且讓你付出代價。對天蠍男來說，愛是全心全意，恨也是徹底決絕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

分手 情侶 星座

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