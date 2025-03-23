殺破狼週運勢／天蠍職務有升等現象 2星座偏財運好「要對發票」

白羊座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，會重新開始一個新的工作、職務，或是進入新的單位服務。工作穩定的白羊座，生活會有重大的變化。日蝕期間，可許下任何願望，或開啟任何事務，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，金星逆行至心靈宮位，與喜歡的人心有靈犀，覺得找到重要的靈魂伴侶，某些白羊座則是退到朋友的位置，默默守護喜歡的人，比起擁有對方，有一些距離關係反而比較好。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在命宮，注意心血管方面的疾病，並要當心吃壞肚子，罹患腸胃炎。女性則要當心婦科方面的毛病。水星在命宮逆行，當心舊疾復發，或是二次感冒。

家庭運方面，火星持續在家庭宮位行進，常被鄰居的噪音打擾，與對方溝通後也不見收斂，待在家中感到很煩躁。某些白羊座與親人吵架，家庭氣氛不太好，最近呈現冷戰狀態。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，金星退行至人際關係宮位，會與過去的老同學重聚，開同學會，有些回憶湧上心頭。某些金牛座則是會遇到過去喜歡的人，已經能夠幫對方當朋友一般看待，關係反而更好。

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，對某個人產生好感，覺得他非常理解你心中的想法，會是很理想的靈魂伴侶。日蝕期間可許下與靈魂伴侶、心理健康相關的願望，會獲得日蝕能量的祝福。

本週須注意的部分

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，可能需要換新車了，當心與人發生行車糾紛，同時被開罰單的機率很高，不論是走路或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意交通安全。

溝通運方面，火星持續在溝通宮位行進，這段時間經常要協調許多事情，有些人跟你話不投機，但還是要硬著頭皮與對方說明一些事，卻很容易被激怒，造成事情難以收尾，這段時間需注意情緒管理。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，會加入一個新的團體，裡頭的人對你的助益也很多。某些雙子座討厭的人終於離開你的生活圈，日子變得很清爽。日蝕期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會在這段時間思考到海外工作、生活、留學、移民......的可能性，某些雙子座則是會想獨自到許多國家旅行，擁抱寬廣的世界。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在金錢宮位行進，屋漏偏逢連夜雨，在最缺錢的時候，有許多花費必須要支出，目前處在資金極為匱乏的狀態中。某些雙子座則是有些慣用的生活用品到處缺貨，引起你的焦慮。

工作運方面，金星退行回志業宮位，與土星合相。會回到過去所待的單位任職，儘管知道這個職場不太友善，還是得接受這樣的安排。某些雙子座則是不斷在修正手上的文件，內容經常出錯，對於工作有倦怠感。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，職場會有一波人事異動，你可能會調到別的單位，或是因為職場太過紛亂，跳槽到別的領域發展。日蝕期間，可許下工作、事業、升遷、成就......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，會認識來自異國的朋友，意外地與對方有同樣的嗜好，可常常交流。某些巨蟹座則是在海外遇到許多人對你很友善，感到很暖心。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，記得對發票，會中到小獎，對生活不無小補。有投資習慣的巨蟹座，可把資金分散，小額買進許多有潛力的標的，長期下來會有不錯的報酬。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮行進，會是火氣較旺的時期，經常嘴破、長痘痘，這段時間飲食與作息最好能維持正常。同時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，也可能遇到一些嚴重的疾病，需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，會開始執行一個研究題目，論文或報告深受指導者期待。某些獅子座則是決定轉換科系，到新的領域發展。日蝕期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星退行至財務宮位，資產問題獲得解決，積欠的債務可以取回，某些獅子座捲入一些糾紛，可獲得釐清，經由一些文件的回溯，許多事件終於明朗化。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，會交到許多新朋友，好好經營這些人脈，將來會是可以幫助自己的貴人。某些獅子座發生的困難會遇到善心人士幫助，感到十分幸運。

本週須注意的部分

健康運方面，金星退行至疾厄宮位，與土星合相，深受慢性疾病困擾，原已經康復的舊疾再度復發，某些獅子座則要當心著涼感冒、或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，會出脫掉手上一些不賺錢的標的，重新佈局，購買可長期持有的潛力理財商品。日蝕發生期間，可許下資產、債務、投資......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星逆行回感情宮位，與前任情人再度重逢，雙方都對彼此都還有一絲留戀，會留下彼此聯絡的方式，關係可望獲得修復。某些處女座突然陷入一段奇妙的戀情中，目前正在暈船狀態。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，同時本週水星尚在疾厄宮位逆行，罹患某種急性疾病，必須動手術治療。注意腸胃方面的問題，當心吃壞肚子。舊疾容易復發，或是會二次感冒，呼吸系統不適。

人際關係方面，火星持續在人際關係宮位行進，交際應酬過多，很多的交流會讓你覺得很沒意義。常被當作工具人，被利用完後被置之不理，覺得很多人都是酒肉朋友。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，同時水星本週尚在感情宮位逆行，與前任情人願意再續前緣，重新復合。某些天秤座則是把一段孽緣結束了。日蝕發生期間，可許下與感情有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星退行回工作宮位，會回到過去服務過的單位，工作量比較輕鬆，同事相處也比較和諧。某些天秤座過去的主管回到單位管理，把職場一團亂的現象妥善地整治。

遠行運方面，在遠行宮位的木星，脫離不良相位的影響，目前正在規劃一個期待已久的行程，到海外某個城市旅行，覺得很興奮。某些天秤座則是需要派駐到異地一陣子，既期待又怕受傷害。

本週須注意的部分

健康運方面，金星逆行回健康宮位，慢性疾病有惡化的現象，痼疾再度復發，某些天秤座原以為感冒已經痊癒，卻再度被傳染，造成喉嚨發炎、失聲，十分困擾。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，目前會轉換工作單位，或是跳槽到新的領域發展，工作穩定的天蠍座，職務有升等的現象。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星退行回戀愛、子女宮位，與前任情人再度連絡上，對於彼此都還有感覺，雙方復合的可能性很大。感情穩定的天蠍座則是會撿到可愛的毛小孩，或是發現自己懷孕了。

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離不良相位的影響，偏財運佳，記得對發票，中獎率很高。有投資習慣的天蠍座，目前投資標的價值水漲船高，帳面已賺到不少錢。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，同時水星本週尚在健康宮位逆行，某些痼疾會在此時復發，必須動手術治療，當心著涼感冒或病毒感染，造成呼吸系統發炎不適。

射手座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛、子女宮位，與戀愛對象正式交往，戀情發展迅速。感情已穩定的射手座，有懷孕的跡象，或是會收養毛小孩。日蝕發生期間，可許下與戀愛、情感、懷孕、寵物......相關的願望，會獲得新月能量的祝福。

家宅運方面，金星退行回家宅宮位，家中會重新裝潢或是整修，暫時處在較為尷尬的生活空間中。某些射手座與家人會計劃一起旅行，或是全家會團聚一起做某些事情，享受天倫之樂。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星持續在財務宮位行進，為了治療某種疾病，或是分期付款購買某種東西，支出十分龐大，甚至因此負債累累。有投資習慣的射手座，投資標的不斷下跌，套牢在高點。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，火氣較大，容易嘴破、長痘痘，飲食最好清淡一些，這段時間依然要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，居住空間或是家庭會有大型的變動，可能有人離家，或是自己需要搬離現在居住的環境，尋求新的生活方式。日蝕發生期間，可許下住宅或家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，金星退行回學習宮位，會再度回到某個學習領域，對完成的課業補齊，某些摩羯座則可能會參加同學會，與很久不見的同學和老師再見面聚餐敘舊。

本週須注意的部分

旅遊運方面，金星退行回旅遊宮位，此時在外旅行，容易遇到不太愉快的事件，居住的旅店不潔淨，或是服務人員態度不佳。某些摩羯座則可能受困在人生地不熟的區域，無法回家。

感情運方面，火星持續在感情宮位行進，與情感對象老是有些事情溝通不良，雙方不斷爭執，兩人因此冷戰。單身的摩羯座感到空虛寂寞覺得冷，容易尋求一夜情滿足生理的需求。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，會在此時決定開始學習某種知識或技術，不論對工作或是對生活都會有很大的幫助。日蝕發生期間，可許下與學習、考試......相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星退行回金錢宮位，過去借貸給別人的資金，或是被人虧欠的報酬，可在此時討回。某些水瓶座則是在整理老家時，在某個角落發現藏著價值不斐的貴金屬，變現可換得很多的資金。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，交通工具可能在此時壽終正寢，要換新車了。行車要當心與人發生糾紛，被開罰單的機率也較高，日蝕發生期間，需特別注意交通安全。

工作運方面，火星在工作宮位持續行進，職場目前十分混亂，工作量堆積如山，有很多的文件需要處理，每天都要加班到深夜才能完成，有過勞的傾向，也會影響到身體健康。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會開啟一個新的收益來源，或是開始兼任一個副業，改善經濟狀況。日蝕發生期間，可許下有關金錢、增加收入、改善物質生活......相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，金星退行回命宮，會與過去的情感對象重逢，雙方對彼此還有一絲留戀，有破鏡重圓的可能。某些雙魚座突然邂逅一見傾心的人士，對方對你展開熱烈的追求，很快就陷入熱戀狀態。

人際關係方面，金星退行回命宮，會有很久不見的老朋友再度連絡上，或是會參加同學會，與過去的同窗、老師見面重聚，會讓你感覺回到了往昔，覺得很懷舊。

本週須注意的部分

健康運方面，金星退行回命宮，與土星呈現合相，慢性疾病有惡化的傾向，或是舊疾復發，身體十分不適。同時注意保暖，容易著涼感冒，或受到病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。

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