送肉粽開直播…民俗專家警告小心被「煞到」及吃官司

彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚有一場「送肉粽」科儀，由於是當地首次，沿途生人迴避、家戶緊閉門窗，卻有人在抖音開直播，約有千人觀看。民俗專家認為此舉要不得，無異是給喪家二次傷害，直播主還要小心「被煞到」；過去也有人在臉書直播「送肉粽」，吃上官司。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

花壇鄉劉厝村昨晚舉辦「送肉粽」科儀，村長陳懷盛說，這件不幸的事情發生後，地方紛紛要求辦「送肉粽」科儀去煞，來安定人心，在舉辦科儀時，沿途人人避開，不僅各家戶緊避門窗， 法師要求家屬不能在場，沒想到卻有人開直播，可能家屬也始料未及。

「千萬不要鐵齒」，民俗專家廖大乙說，「送肉粽」科儀避開都來不及了，卻有人為了衝網路流量開直播，對亡者及家屬無異是「二次傷害」，他奉勸開直播的人「不要不信邪」，觀看的人如果覺得不舒服就趕緊關掉，否則被煞到就會後悔不及，如果事後有「精神不寧，諸事不順」情形，就是被煞到，建議到大廟拜拜去煞，保平安。

「送肉粽開直播，不太好」，宗教易經專家、彰化師範大學台文所退休教授胡瀚平說，畢竟這種民俗宗教儀式有其嚴肅性，應該要有一種敬重的態度，不能去干擾，「靈界有其勢力範圍，不要去打擾」，故意的冒犯是有可能會招來厄運。