快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

聽新聞
0:00 / 0:00

送肉粽開直播…民俗專家警告小心被「煞到」及吃官司

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚有一場「送肉粽」科儀，由於是當地首次，沿途生人迴避、家戶緊閉門窗，卻有人在抖音開直播，約有千人觀看。民俗專家認為此舉要不得，無異是給喪家二次傷害，直播主還要小心「被煞到」；過去也有人在臉書直播「送肉粽」，吃上官司。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

花壇鄉劉厝村昨晚舉辦「送肉粽」科儀，村長陳懷盛說，這件不幸的事情發生後，地方紛紛要求辦「送肉粽」科儀去煞，來安定人心，在舉辦科儀時，沿途人人避開，不僅各家戶緊避門窗， 法師要求家屬不能在場，沒想到卻有人開直播，可能家屬也始料未及。

「千萬不要鐵齒」，民俗專家廖大乙說，「送肉粽」科儀避開都來不及了，卻有人為了衝網路流量開直播，對亡者及家屬無異是「二次傷害」，他奉勸開直播的人「不要不信邪」，觀看的人如果覺得不舒服就趕緊關掉，否則被煞到就會後悔不及，如果事後有「精神不寧，諸事不順」情形，就是被煞到，建議到大廟拜拜去煞，保平安。

「送肉粽開直播，不太好」，宗教易經專家、彰化師範大學台文所退休教授胡瀚平說，畢竟這種民俗宗教儀式有其嚴肅性，應該要有一種敬重的態度，不能去干擾，「靈界有其勢力範圍，不要去打擾」，故意的冒犯是有可能會招來厄運。

「送肉粽網路開直播」真的會招來厄運，2019年5 月， 彰化縣福興鄉一戶人家舉行送肉粽儀式時，遭卓姓男子闖入住宅，並全程以手機開直播方式分享至臉書社群，連喪家門牌都拍出，甚至為了衝點閱還妨礙法師作法路線，起了爭執，不僅對死者不敬也是對家屬二度傷害，家屬憤而提告，法官認為「不僅魯莽且無同理心」，依無故侵入他人住宅罪，將卓男判處拘役50日，得易科罰金。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。報系資料照
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」科儀是由請法師或專業人士，將上吊的繩子、橫梁、樹幹等物，送往海邊或河邊化掉，以安定人心，沿途會放鞭炮驅除煞氣。圖／楊昇樺提供

直播主 送肉粽

延伸閱讀

討厭香菜但料理非用不可怎麼辦？專家建議有幾項完美替代方式

彰化花壇今晚9點送肉粽 村長：避開路線勿恐慌

李程彬「禁慾」200天 竟被拱與伍佰演BL組CP

金秀賢「裸體洗碗照」曝光 經紀公司喊話求見金賽綸母親

相關新聞

送肉粽開直播…民俗專家警告小心被「煞到」及吃官司

彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚有一場「送肉粽」科儀，由於是當地首次，沿途生人迴避、家戶緊閉門窗，卻有人在抖音開直播，約有千人觀看...

被軟禁的自由：截空對於人生的微妙牽引

「截空」卻是用「軟禁」的方式讓星曜可以有限度的活動，但是活動範圍僅限於建築物內而無法跨出大門，形成一種與世隔絕的疏離

唐綺陽星座運勢週報：雙魚被上級看重 處女感情迎關鍵時刻

本週太陽進牡羊，週四春分感受節氣的轉變，事情趨向明朗、有明顯轉折，思考要重視自我感受並相信直覺。冥王星被觸動，有利於結束斷開或下定決心、重新開始。土天有相位，多注意健康與金錢方面問題。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人變得順風順水，很快就會升職加薪，有人則是用專業及認真的態度，就能讓滿滿的財富落入口袋中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

周四「春分」慎防1事祛病氣 4生肖轉運一飛沖天

3月20日迎來節氣「春分」，民俗專家廖大乙表示，春分是運勢好壞的分水嶺，龍、狗、牛、羊4生肖可望一飛沖天；想求財轉運，把...

每日星座運勢／牡羊計較太多只會讓 自己活得很累

2025-03-17牡羊座短評：計較太多只會讓自己活得很累。【整體運】今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。