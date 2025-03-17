送肉粽開直播…民俗專家警告小心被「煞到」及吃官司
彰化縣花壇鄉劉厝村昨晚有一場「送肉粽」科儀，由於是當地首次，沿途生人迴避、家戶緊閉門窗，卻有人在抖音開直播，約有千人觀看。民俗專家認為此舉要不得，無異是給喪家二次傷害，直播主還要小心「被煞到」；過去也有人在臉書直播「送肉粽」，吃上官司。
「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。
花壇鄉劉厝村昨晚舉辦「送肉粽」科儀，村長陳懷盛說，這件不幸的事情發生後，地方紛紛要求辦「送肉粽」科儀去煞，來安定人心，在舉辦科儀時，沿途人人避開，不僅各家戶緊避門窗， 法師要求家屬不能在場，沒想到卻有人開直播，可能家屬也始料未及。
「千萬不要鐵齒」，民俗專家廖大乙說，「送肉粽」科儀避開都來不及了，卻有人為了衝網路流量開直播，對亡者及家屬無異是「二次傷害」，他奉勸開直播的人「不要不信邪」，觀看的人如果覺得不舒服就趕緊關掉，否則被煞到就會後悔不及，如果事後有「精神不寧，諸事不順」情形，就是被煞到，建議到大廟拜拜去煞，保平安。
「送肉粽開直播，不太好」，宗教易經專家、彰化師範大學台文所退休教授胡瀚平說，畢竟這種民俗宗教儀式有其嚴肅性，應該要有一種敬重的態度，不能去干擾，「靈界有其勢力範圍，不要去打擾」，故意的冒犯是有可能會招來厄運。
「送肉粽網路開直播」真的會招來厄運，2019年5 月， 彰化縣福興鄉一戶人家舉行送肉粽儀式時，遭卓姓男子闖入住宅，並全程以手機開直播方式分享至臉書社群，連喪家門牌都拍出，甚至為了衝點閱還妨礙法師作法路線，起了爭執，不僅對死者不敬也是對家屬二度傷害，家屬憤而提告，法官認為「不僅魯莽且無同理心」，依無故侵入他人住宅罪，將卓男判處拘役50日，得易科罰金。
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