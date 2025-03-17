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三大生肖不好惹！屬龍威壓氣場強 冷靜群族被激怒反擊不手軟

聯合新聞網／ 綜合報導
在人際交往中，有些人總給人一種「不好招惹」的氣場，光是站在那裡就讓人感到壓力。圖／Ingimage
在人際交往中，有些人總給人一種「不好招惹」的氣場，光是站在那裡就讓人感到壓力。圖／Ingimage

在人際交往中，有些人總給人一種「不好招惹」的氣場，光是站在那裡就讓人感到壓力。命理專欄《十二生肖運勢近日點名三大生肖，天生具備領導氣質與自我原則，一旦得罪，可能會讓人吃不完兜著走。

屬龍

首先是屬龍的人，龍在華人文化中象徵權力與尊貴，屬龍者通常擁有強烈的企圖心與遠見，做事果斷、有魄力，也常是團隊中的關鍵決策者。他們對自己要求極高，不容許失敗，在事業上往往能脫穎而出。這樣的人物，自帶威壓氣場，讓人不敢輕易挑釁，否則很可能要面對他們強勁的反擊。

屬虎

第二個是屬虎的人，老虎象徵勇氣與力量，屬虎者個性直率，行動力十足，面對困難不退縮，有種天生的霸氣。他們重視尊嚴，不喜歡爭鬥，但若被冒犯絕不退讓，會直接出手回應，讓人不敢輕視。也因此，多數人都會選擇與他們保持尊重的距離。

屬蛇

最後是屬蛇的人，雖然他們外表低調，但內心精明謹慎，觀察力強，擅長隱忍與布局。屬蛇者行事冷靜，擅長分析局勢，一旦被激怒或牽涉到自身利益，將毫不猶豫出手反擊。他們懂得在背後掌控節奏，讓對手往往在不知不覺中陷入不利局面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信

生肖運勢 迷信

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