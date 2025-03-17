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唐綺陽星座運勢週報：雙魚被上級看重 處女感情迎關鍵時刻

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報3/17-3/23】

星象影響：太陽進牡羊、冥王星被觸動、土天有相

本週太陽進牡羊，週四春分感受節氣的轉變，事情趨向明朗、有明顯轉折，思考要重視自我感受並相信直覺。冥王星被觸動，有利於結束斷開或下定決心、重新開始。土天有相位，多注意健康與金錢方面問題。

12星座個別影響：

獅子：就事論事即可別內耗；感情注意別出餿主意

處女：事務有變數需重新協調；感情面臨關鍵時刻

射手：事業需開始獨立自主了；感情稍有不自由感

水瓶：事務繁多請適時推拒；感情遇誤解需多溝通

金牛：留心臨門一腳遇生變；感情需履行先前承諾

雙子：事情順其自然更順利；感情可放鬆享受約會

天秤：團隊實力影響成效；感情太實際惹對象傷心

天蠍：自信掌握主權推進發展；感情建議轉移重心

牡羊：聚會帶來機會或貴人；魅力在不經意間展現

巨蟹：身邊出現關心與支持；感情較在意家人看法

魔羯：凡事親力親為順利推進；感情易有年下桃花

雙魚：被上級看重但有受制感；感情建議直話直說

內耗 冥王星 唐綺陽 星座運勢 約會

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