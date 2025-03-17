周四「春分」慎防1事祛病氣 4生肖轉運一飛沖天

3月20日迎來節氣「春分」，民俗專家廖大乙表示，春分是運勢好壞的分水嶺，龍、狗、牛、羊4生肖可望一飛沖天；想求財轉運，把握春分起5天內的午時面向太陽祈願，轉換磁場事半功倍。另，春分當天若降雨，出門戴帽可防病氣沖煞。

廖大乙指出，「春分」是一年之中的第4個節氣，且日夜等長，但春分後，日會漸長、夜會漸消，氣候冷熱也會越來越顯著，也代表陽氣漸升、陰氣漸沒，可說是「運勢好壞」的分水嶺，因此是讓自己去蕪存菁，求財轉運、招貴人的好時機。

而春分「祭日」就是拜太陽，讓農作物生長，因此想轉運、求財、招貴人，以「春分」起的5天內，每天上午11時至下午1時，也就是陽氣最盛的午時，可把握這最強運時段，可面向太陽雙手合十禱告，吸取正能量，轉換磁場事半功倍。

但廖大乙也提醒，俗話說「春天後母面」，春分看似回暖，實際上天氣仍不穩，倘若春分當天降雨，代表病氣較重，出門建議戴帽子，保護天靈蓋，降低沖煞，尤其家中有長輩或自己健康欠佳要特別注意，當日盡量別見天，真要出門就戴帽。

此外，今年犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖或是覺得自身運勢欠佳的人，不妨把握「春分」這天行善布施，可捐血或帶伴手禮去拜訪關懷久未聯繫的親友，也能帶供品到自己常去的廟宇向神明祈願，拋棄過去不如意，以求接下來的蛇年順利。

反觀，龍、狗、牛、羊4生肖在春分後，將一掃去年陰霾，事業、感情及學業可望一飛沖天，尤其在春分後清明前加強自身人情味，行善布施，廣結善緣，對自身運勢將大大加分，尤其是在外讀書或工作的遊子，效果會更加顯著。

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