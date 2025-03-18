12星座「需要別人肯定」排行榜…獅子沒掌聲不能活、他怕被討厭
每個人都希望被認同，但不同星座對「被肯定」的渴望程度各不相同。近日，根據日媒「占いTV」 揭曉一份12星座「認同需求排行榜」，結果如下：
第一名：獅子座
天生具有王者風範，守護星為太陽，喜歡成為人群焦點。對於掌聲與讚美，他們不僅樂於接受，甚至會主動表現自己，期待獲得更多肯定。當得不到關注時，獅子座可能會強行展現自身優勢。
第二名：雙魚座
以愛為核心，天生善解人意，願意無條件付出，但同時也希望有所回應，特別是來自親密關係中的肯定。
第三名：天秤座
個性圓融，擅長社交，但「八面玲瓏」的行為其實源自不想被討厭的心理。他們希望獲得大眾認可，因此往往迎合他人、避免衝突。
第四名：牡羊座
朝目標執行前進的牡羊座，憑行動力與勝負心獲取肯定。
第五名：雙子座
雖看似冷靜，但十分在意自己的定位。希望自己是眾人眼中博學多聞、引領時尚潮流的人。
第六名：巨蟹座
希望自己能成為所愛之人不可或缺的存在，為此他們願意付出不懈努力。
第七名：射手座
個性樂觀開朗的射手，並不會刻意追求認同，因為他們擁有「自己本來就很優秀」的自信。
第八名：處女座
公認的完美主義者。不過，當他們缺乏自信時，內心也會期待他人的稱讚與肯定。
第九名：天蠍座
習慣獨來獨往的蠍子，內心深處仍渴望戀人的認同。他們不擅長直接表達情感，而是透過深情的眼神傳達內心的渴望。
第十名：金牛座
更傾向於享受生活，與其在意別人的看法，不如專注於自己是否感到快樂。
第十一名：水瓶座
水瓶座專注於追求自我步調，對外界眼光較不在意。
第十二名：山羊座
極為自律，即便獲得認可，也仍覺得自己「還不夠好」，更重視內在滿足。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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