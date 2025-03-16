快訊

水餃一顆9元！南機場「秀昌水餃」調漲了 老主顧「一招」應對

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

2025最強結婚星座配對曝光！「獅羊配」不只甜 事業有望飛揚

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖。圖/ingimage
圖為結婚示意圖。圖/ingimage

結婚象徵著人生邁入下一階段，《搜狐》指出，2025年四對星座戀人將展現出絕佳默契，分別是「白羊座＋獅子座」、「金牛座天秤座」、「雙子座水瓶座」、「處女座＋魔羯座」的朋友們，有望譜出婚後的幸福篇章。

白羊座＋獅子座

白羊與獅子同屬火象星座，婚後生活充滿能量與動力。白羊樂觀、行動力強，總能積極迎向挑戰，而獅子則具備自信與領導魅力，是天生的支持者。

2025年，白羊座有望在事業上有所突破，也因此更加自信。此時的獅子座則會成為最佳後盾，不僅在生活中互補，也在工作上互相扶持。

他們面對困難時總能展現堅強與智慧，加上獅子座天生帶點浪漫氣息，讓白羊座感到被疼愛與呵護。這一年，他們也將拓展人脈、結交志同道合的朋友，生活中的每一刻都充滿新鮮與歡樂。

金牛座＋天秤座

金牛與天秤的搭配，是穩重與優雅的完美融合。金牛座重視生活的安穩與實際，而天秤座則擅長維持人際和諧與美感。

來到2025年，金牛座可能會遇到不錯的投資機會，有望提升財務自由度，進一步打造理想生活。天秤則透過社交與藝術氣息，為家庭帶來更多溫馨與品味。

他們懂得照顧彼此的感受，樂於一起參加活動、分享生活點滴。透過不斷的溝通與理解，這對組合將在新的一年裡享受安穩、愉悅又充滿溫度的婚後生活。

雙子座＋水瓶座

雙子與水瓶這對組合，是充滿創意與靈感的火花對撞。他們的婚後生活不拘一格，常常充滿新奇的想法與深度對話。

2025年，雙子座會有強烈的探索欲，無論是職涯或個人成長，都會積極追求突破。而水瓶座總能在背後默默支持，兩人互相啟發，也激發出更多可能性。

兩人都享受自由與改變，熱愛旅行與新鮮事物，總能在日常中創造樂趣與驚喜。他們的婚姻不只是親密關係，更像是一場長期冒險，甜蜜又刺激。

處女座＋魔羯座

處女座與魔羯座同為土象星座，是最講求實際的黃金拍檔。他們追求細節與長遠目標，總能在婚姻中找到一致步調。

2025年，處女座在工作上會面臨更多責任與挑戰，而魔羯則會穩穩地在背後支撐，不論是鼓勵還是實際幫助都不缺席。

他們有共同的價值觀，願意一起規劃生活、累積資產，讓婚姻不只甜蜜，還充滿前進的動力。處女的細心與魔羯的堅毅交織出穩定而溫暖的家庭氛圍，未來五年將是一步步邁向幸福的堅實旅程。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天秤座 婚姻 水瓶座 獅子座 處女座 親密關係 金牛座 雙子座

延伸閱讀

他曝面試1狀況「不尊重人」！過來人爆共鳴：真的變常態

旅遊回台「誤帶6大物品」恐遭罰 內行曝部分豬肉製品其實OK：走申報路線

網紅律師巴毛整理家寧媽聲明 這7字讓他吐槽：律師都不敢掛名

房價要跌了？700萬預售案「3年掉價」變這數字 專家：價格修正成必然

相關新聞

2025最強結婚星座配對曝光！「獅羊配」不只甜 事業有望飛揚

結婚象徵著人生邁入下一階段，《搜狐》指出，2025年四對星座戀人將展現出絕佳默契，分別是「白羊座＋獅子座」、「金牛座＋天秤座」、「雙子座＋水瓶座」、「處女座＋魔羯座」的朋友們，有望譜出婚後的幸福篇章。

每日星座運勢／射手發現真相除誤解 關係改觀深化

2025-03-16牡羊座短評：財富就在身邊。【整體運】和戀人之間易發生言語衝突，話說出口時請三思；閒暇之時多翻閱財經雜誌，能獲取許多有價值的訊息；有時間約同事一起喝茶逛街，對你往後的工作很有幫助。【

殺破狼週運勢／白羊閃電陷入新戀情 2星座當心意外傷害

殺破狼2025年3月17日～3月23日12星座一週運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係方面，金星與水星雙雙在命宮逆行，有許多很久不見的老朋友在此時聯絡見面，或是會參加同學會，與昔日同窗再見

警報！ 2025年第一次水逆展開 命理師曝：4大星座將受重擊

2025年的第一次水星逆行在昨天(14日)正式展開，塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，這次水逆不僅行跨白羊座與雙魚座，更與處女座滿月月全食撞期，為這段時間增添了更多變數與挑戰。並且列出有4大星座將受到最直接的衝擊。

三星座最容易犯罪？摩羯忍到爆炸、處女計畫型犯罪、第1名什麼都敢做

有些人就是會把仇恨放在心裡，最後再一一報復，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「犯罪率最高」！？

愛發脾氣、老要別人順著她！「公主病」女生常見5大面相一次看

患有「公主病」，指的是因為備受寵愛，養成在心態和行為上過於嬌縱的狀態。通常有公主病的女性都自尊心高、自我感覺良好，情緒敏感，不會控制脾氣，總是希望別人達成自己無理的要求！來看看以下這5種面相特徵，都是公主病的高危險群喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。