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警報！ 2025年第一次水逆展開 命理師曝：4大星座將受重擊

聯合新聞網／ 綜合報導
艾菲爾表示4大星座將在水逆期間受到最直接的衝擊。圖／AI生成
艾菲爾表示4大星座將在水逆期間受到最直接的衝擊。圖／AI生成

2025年的第一次水星逆行在昨天(14日)正式展開，塔羅牌老師艾菲爾在臉書表示，這次水逆不僅行跨白羊座與雙魚座，更與處女座滿月月全食撞期，為這段時間增添了更多變數與挑戰。並且列出有4大星座將受到最直接的衝擊。

牡羊座

水星逆行對牡羊座影響明顯，水星將直接與你們的思維和溝通方式產生衝突，牡羊座的人可能會感覺到思緒紛亂，無法清晰表達自己的想法，和別人的溝通也出現困難。

在這種情況下，衝動性格也可能加劇問題，急於做出決定，結果可能後悔莫及。建議這段時間放慢腳步，尤其在涉及重大決策時，三思而後行，避免過度倉促做出決定。

雙魚座

雙魚座的朋友水逆期間情感波動將顯著增強，容易感到焦慮不安，可能會在無意間將自己推入迷茫的狀態。過度敏感的情緒讓你們難以應付現實中的壓力，甚至想要逃避。建議保持樂觀積極的心態，多與信任的人深入交流，分享內心的感受，這樣能幫助你釋放壓力，並理清情緒。

獅子座

水逆對獅子座影響主要在人際關係和自信心，由於溝通的誤差和不明確的表達，社交圈內可能會出現衝突或誤解，這段時間，外界的負面影響也可能削弱你們的自信，讓人質疑自己的能力，甚至出現不必要的自我否定。建議這段時間保持冷靜和自信，溝通上注意措詞和表達方式，避免過於強硬的語氣。

射手座

水逆對射手座最明顯的影響是在旅行、學業、和國際事務。可能會面臨突如其來的狀況，像是計畫中的旅行被取消、學業上的失誤，或是國際事務中出現不可預見的困難。這些狀況可能會讓你們感到不安，甚至影響到行程安排或學業表現。建議這段期間提前檢查安排，確保所有細節都已經妥善處理，學業上也要更細心，避免不必要的錯誤。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 星座 水逆

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