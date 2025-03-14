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戀愛腦要當心！從Andy老師慘案…看哪些星座最容易被枕邊人騙？

聯合新聞網／ 澤誼老師
百萬YouTuber「Andy老師」透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人將頻道「眾量級」整碗端走。圖／取自臉書
百萬YouTuber「Andy老師」透過「分手後我一無所有」影片，指控前女友家寧及家人將頻道「眾量級」整碗端走。圖／取自臉書

最近最轟動的戲劇人物，絕對非Andy老師(巨蟹座)莫屬！

這個故事真的很悲（哭），一開始是愛得死去活來，付出一切無怨無悔，深信對方就是自己此生唯一的靈魂伴侶。結果呢？劇情急轉直下，換來的是現實無情的巴掌。這不僅是一場愛情悲劇，更是狠狠敲醒所有「愛到卡慘死」的人。在十二星座裡，有幾個星座特別容易變成「愛情俘虜」，讓我們來看看，誰最容易在感情裡迷失自己？

1. 巨蟹座：當家人就很好騙

巨蟹座的愛情觀：「我愛你，所以我們是一家人。」

巨蟹只要愛上一個人，當作自己的圈圈時，就會把對方當成家人照顧，忍耐、付出、不計代價——甚至對方再怎麼爛，都還是會幫對方找藉口：「他只是壓力大啦～」「她不是故意的啦～」結果，最容易在愛情裡變成免費工具人，還樂陶陶地覺得自己是為愛付出，照顧自己的孩子就算了，偏偏可能遇到外面的爛人啊（大喊）。

2. 天蠍座：談戀愛一定要轟轟烈烈

天蠍座的戀愛模式：「不是死去活來，就是毫無意義。」

愛就是戰場，輸贏都不重要，重要的是夠不夠戲劇化。天蠍座談戀愛的標準是極致、深情、痛徹心扉，有時候甚至享受那種虐心感，因為這樣才像愛情啊！如果感情太平淡，他們反而會自己找事，找不到激情就製造爪馬，把小事搞成大事，深怕沒有高低起伏就不是愛情。我想瓊瑤寫的故事，就是最佳的天蠍座代表。

3. 獅子座：被哄得無怨無悔

獅子座的戀愛弱點：「只要你捧我，我可以給你全部！」被灌迷湯就直接耍笨的獅子座。

一句「你是我這輩子遇過最特別的人」，獅子座馬上無法招架！太享受那種被崇拜、被捧上天的感覺。於是對方只要會說甜話，會拍馬屁，獅子就會無條件奉獻，結果等到對方拍拍屁股走了，才發現自己根本被話術騙得很慘。

4. 牡羊座：義無反顧一直衝

牡羊的愛情公式：「我決定愛你，就衝到底！」

牡羊的戀愛就像賽車比賽，一旦選定目標，就會全速前進，管他前面有懸崖還是地雷，先衝再說。問題是，很多時候「愛」不是用衝的，而是要慢慢經營的。牡羊衝得快，跌得也快，最慘的是，當對方已經踩煞車，他們還在「我們可以的！」然後可能青春就已經浪費好多年。

5. 天秤座：付出配合，我是你的人

天秤的戀愛口號：「你開心，我就開心。」

天秤座談戀愛的最大問題就是「沒原則」。明明是個很有品味、很有想法的人，但一旦愛上誰，就變成「只要你喜歡，什麼都可以」。對方說喜歡吃辣，他就逼自己吃麻辣鍋；對方說討厭某個朋友，他就默默疏遠；到最後，連自己喜歡什麼都不知道了，整個人完全變成「對方的附屬品」。

6. 金牛座：固執的愛最傷人

金牛座的戀愛死穴：「我已經選定你了，就不能改變。」

金牛的愛很深、很穩，但問題是太固執了。他們一旦愛上，就覺得這輩子非你不可，即使對方已經變了、感情變質了，他們還是死守著，覺得「再撐一下，也許會變好」過度會忍耐就是變成這樣啦！，一邊等著奇蹟發生，一邊浪費時間，最後才發現，該走的不是對方，而是自己。

最後，要給Andy老師祝福：

愛錯了，沒關係，錢才不能錯！感情走了就走了，但你的人生還很長，頻道、商標、財務，這些才是你未來最大的底氣。這一切的風暴雖然痛，但也是一次成長，讓你看清誰值得，誰只是來蹭資源的。未來的某一天，你回頭看，會感謝這次的清醒，因為這讓你變得更有智慧、更懂得保護自己。

◎本文內容已獲 澤誼老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

Andy 星座

澤誼老師

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