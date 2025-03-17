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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名職業「魅力無限」：業績直衝天際

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。圖／AI生成
財運示意圖。圖／AI生成

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人變得順風順水，很快就會升職加薪，有人則是用專業及認真的態度，就能讓滿滿的財富落入口袋中，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬馬

如果你是上班族朋友，工作上按部就班，沒有太多的變化，千萬不要失去熱情，本周的你，將會有很不錯的運勢上升，在這段時間裡，你會發現，職場上呈現出一片新氣象，自己要處理的事務，也變得順風順水，不要懷疑，其實你已經在晉升名單中，只要不出錯誤，很快就會升職加薪。

第四名：血型O型+生肖屬雞

需要靠交通工具生財的職業很多，相對危險性也高，如果你是外送人員，需要東奔西跑，本周的你，在交通上絕對安全無虞，除此之外，收入還會扶搖直上，在這段時間裡，請勤奮報班，不要懈怠，多花點時間在工作上，就會有接不完的訂單，把自己變成分每秒都在賺錢的聚寶盆。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

水電已經是現代人生活中不可或缺的一環，如果你是水電維修師，專門處理各種疑難雜症，本周能夠有忙碌不完的工作，在這段時間裡，將會有許多客人尋求你的幫助，小到馬桶、水管，大到電路配置，生意是一筆接著一筆，只要你保持電話暢通，就能讓錢財飛奔到你的荷包裡。

第二名：血型O型+生肖屬虎

所謂醫者父母心，醫生以救人為志向，無論老殘皆會生出援手給予幫助，如果你是專門救助病痛的醫生，本周將是相當忙碌的一周，在這段時間裡，會有許多病患前來看診，希望得到治療，只要你用專業及認真的態度，除了能藥到病除，獲得讚賞外，還能伴隨滿滿的財富落入口袋中。

第一名：血型B型+生肖屬鼠

買房是件大事，決定了往後長期的生活習慣，如果你是房屋仲介，需要與各種不同類型的人溝通，本周將是你魅力無限的時候，在這段時間裡，你所說的話特別容易得到他人的信賴，所遇到的客戶也變得很好說話，只要持之以恆，加強努力，就會成交好幾筆生意，讓業績直衝天際。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

生肖 血型 財富 馬桶

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