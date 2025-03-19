科學家稱看過地獄：沒有太陽、有城市、居民「黑暗中漫遊」

地獄的景象

地獄是所有邪惡靈魂的集會所，正如有許多個天堂一樣，地獄也有很多個。正如天堂的居民因為善和真理的相似性而排列一樣，地獄的居民也因邪惡和虛假的相似性而排列。主透過大衛說：「祢救了我的靈魂，免入極深的陰間。」（《詩篇》86:13） 因此，從《聖經》中，我們可以直接得出一個證據，那就是邪惡的層次是有差異的。

地獄的景象，就像天堂一樣，與其居民的狀態形成完美的呼應。它是其居民心靈的產物，由於他們產生畸變且充滿各種污染，所以那裡的景觀充滿恐怖和可憎之事。

地獄裡沒有太陽，居民在與自己相呼應的黑暗中漫遊，因為他們就是黑暗：他們的光是不自然的，如煤火、流星、鬼火和夜間的燈光。他們居住在與其靈魂相呼應的風景中，如沼澤、濕地、雜亂的森林、洞穴、荒蕪的沙漠、焦黑和毀壞的城市。在比較溫和的地獄裡，有一些看似簡陋小屋的東西，有些彼此相鄰，排列得像是城市的街道和小巷。在房屋內，地獄的靈魂們不斷爭吵、怨懟、鬥毆和施暴，而街道和巷弄間充斥著搶劫和掠奪。居民們在不停息的戰爭中彼此仇恨和折磨，難以描述他們手段的殘忍。

地獄惡靈的可怕模樣是言語無法形容的，儘管相同邪惡的靈魂有一般的相似性，但沒有誰跟誰是一樣的。他們的模樣突顯著對其他靈魂的輕蔑、對不尊敬他們的靈魂的威脅、各種仇恨和報復；這些外表下的內在，透露著暴行和殘酷。但當其他靈魂稱讚、尊敬和崇拜他們時，他們會抬高下巴，喜形於色。

有些靈魂的臉孔恐怖又毫無生氣，如同屍體一般，有的是黑色的，有的紅得像火把一樣，還有一些被丘疹、疣和潰瘍所毀，往往看不見臉，只看得到毛髮和骨頭，有的時候，顱骨上只剩下牙齒。他們的身形醜陋，言語間充滿憤怒、仇恨與報復，因為每個靈魂說的話都出自於自己的虛妄，音調都來自於自己的邪惡。

總之，他們的形象呼應著自己所處的地獄。

地獄是一個整體，就像天堂一樣如同一個人，但不像天堂那麼美，而是一個醜陋的怪物。從整體來看，它是惡魔和撒旦；惡魔是其邪惡之名，而撒旦是其虛偽之名。在地獄裡，沒有居於統治地位的，也沒有以這兩種稱呼為名字的惡靈。主自己統治著地獄，透過一切可能的手段制止它們的暴力，減輕它們的痛苦。

有些人相信神會背棄人，拒絕他，將他拋入地獄，並且因他的罪惡而對他發怒。有些人更進一步，堅稱神會懲罰人，降禍於他，還從《聖經》中找到從字面意義上看似支持這個觀點的地方。然而，這些觀點是因為對這些經文真實意義的無知，以及對其他經文的盲目忽視而形成的。 《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》。圖／柿子文化提供

事實上，《聖經》的原義教導我們，神本身就是善與慈悲，他的心中並沒有憤怒（《以賽亞書》27:4）。真正的教義宣稱主永遠不會背棄人，永遠不會拒絕他，永遠不會把任何人拋入地獄，也永遠不會發怒。主一直在引導人遠離邪惡，引導他走向善良； 人的自由從未被剝奪。如果人願意去愛邪惡，願意任性妄為，主不會阻止。

讓人下地獄是違背神的心意的，但若侵犯人的自由，將會摧毀他的生命，使他失去一切人性，把他降格到機器或牲畜的程度。在地獄裡的人是自甘墮落，並且願意一直待在那兒的。正如威爾金森所說：「這是自由意志的最後信條。有限的生靈讓自己的邪惡無窮地延續，無止盡地堅持自私，拒絕接納一切在其掌控中的全能之神，並將『不願意』變成永遠的『無法』，好讓自己遠離天堂，站在與天堂對立的局面。」

(本文摘錄自《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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