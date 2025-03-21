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與牛頓齊名！科學家：我見過天使「外表就像人」

柿子文化／ 文‧威廉．懷特、 班傑明．伍斯特
圖為天使示意圖。圖/ingimage
圖為天使示意圖。圖/ingimage

天使的型態

所有的天使都具備人的形態，就如同在地球上的男人和女人一樣，唯一的區別在於他們已經拋棄了物質的身軀。我們常常聽到亡者被形容為陰影，被想像成沒有軀殼的心靈，或只不過是由某種縹緲的幻想所形成的思考原理。當藝術家畫出他們時，我們也許會看到一個極其美麗的人體形態，卻被一對巨大的羽翼所毀壞，因為人體根本於沒有適當的肌肉去拉動那些羽翼。

我們在《聖經》裡找不到這些模糊、虛幻和錯誤的想法。亞伯拉罕、羅得、瑪挪亞、先知和主的門徒所看到的天使，都是以人的形象出現，交談也如常人。史威登堡在這個主題上明確地寫道：「天使的外形在各方面都很人性化；天使有臉、眼、耳、胸、臂、手和腳；他們看得見、聽得到，並互相交談。總而言之，除了自然的軀體之外，他們不缺乏人的任何外在特徵。」

天堂的每一個社群都是以人的形式存在，而且以總體來看，整個天堂也是以人的形式存在；史威登堡稱之為巨人。

《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》。圖／柿子文化提供
《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》。圖／柿子文化提供

威爾金森對這個崇高的真理有很好的闡釋，他說：「天堂是至高無上的人，更甚者，它就是一個人。正如人是由身體的各部位組成的，在上帝面前，所有善良的人組成了一個人：每一個天使社群都是一個小型的天堂人，每一位天使是一個最小的天堂人。原因在於，上帝本身（主耶穌基督）是神聖的人，祂以自己的形象和模樣來塑造天堂，就像他創造了亞當一樣。」

「天堂的完整性來自於上帝的一體性：其人性來自上帝的人性。因此，天堂擁有一個人的所有成分、器官和內臟；它的天使居民，每一個都在巨人的某個部位。無數的我們都是巨人的一根纖維，有的在大腦，有的在肺部，有的在心臟，有的在腹部， 有的在腿和手臂；而所有的人，不管是在巨人身上的哪一個部位，都在履行與他們相對應的身體部位的靈性職務。他們共同合作，無論彼此相隔多遠，都像是一個人身上的不同部分。空間只不過是他們自由活動的地方，而他們藉著與上帝的結合，能比我們肉體中相鄰的纖維，更密切地接觸到人的原子。」

(本文摘錄自《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

天使 靈魂

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