科學家的通靈日記：揭露四大視界…靈魂身體分離時「我愉快又清醒」

與另一個世界接觸的方式

史威登堡與另一個世界接觸的方式有許多種，他經常提到的是：

我看到了四種視界：第一種是睡眠中的視界，與白天一樣清晰，清晰到讓我覺得，如果這是睡眠，那麼清醒也必然是睡眠。第二種是閉著眼睛的視界，與睜開眼睛一樣清晰，並且呈現出更美麗和更令人愉悅的畫面。類似的視界也可能發生在睜開眼睛時，我有過兩、三次的經驗。第三種是在睜開眼睛的狀態下，此時呈現在眼前的是天堂中的事物，包括靈魂和其他東西。這是典型的視界，對我來說已經非常熟悉，但卻更加隱晦，它與一般人的普通想像完全不同。第四種是當人與身體分離，處在靈魂中時，此時他只會以為自己是清醒的，因為他擁有所有的感官享受， 像是觸覺、聽覺和視覺，以及其他感官。這種視界超越了清醒時的視界，因為它非常精緻。至於這第四種，我有幸得到過四、五次，而且的確是非常愉快。（《通靈日記》651-53）

這段文字是在他開始看到異象大約三年後寫的，此時他的靈性感官已經完全開啟，而且與身體分離的過程十分緩慢。在早些年的時候，他看見另一個世界時，幾乎完全是在睡夢中，或是在清醒時雙眼睜開而看見異象，但後者的視界比較模糊。在這三年中，他與另一個世界的全面交流不超過四到五次。

《札記》結束的時間在一七四七年二月，所闡述的註解一直延續到《耶利米書》，但是提到的《先知書》內容比《摩西書》少。自前一年的十一月之後，他幾乎沒寫什麼東西，因為他正在為自己製作一份《聖經》主題索引，並且也在他的《聖經》中寫下了大量的旁註。

在一七四七年結束《札記》後，他開始撰寫《通靈日記》，以更長的篇幅記錄了之前在《札記》裡提到的通靈體驗。

《通靈日記》從聖經索引的結尾開始，並且持續了十多年，但前半年的內容已經遺失，只能從作者的索引中尋得蛛絲馬跡。在塔菲爾博士的編輯下，以原始拉丁文出版，共九卷八開本，比《札記》的頁數還要多一些。其中字裡行間充滿了有趣的經驗和資訊。 《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》。圖／柿子文化提供

雖然史威登堡沒有單獨出版《通靈日記》，但他從中挑選了許多說明性的段落， 用於他感到有責任出版的作品，以闡明《聖經》及其教義的內容。雖然《通靈日記》 不是為了出版而設計的，但有助於了解史威登堡為他的使命所做的進步和準備。他正在摸索著前進，他的眼睛被異象觸動，但他還沒有完全看清楚。他正在經歷試煉，以進行更深層次的淨化；他正在學習只依靠愛主的聖意而活。他感受到主的天使們在他周圍，並透過異象的呈現來接受他們的教導。但他還沒有與他們合而為一─以他們的視角看世界，並在主的愛之中分享他們盡善盡美的保護。他所寫的內容是正在準備的路途上，但還不具備應有的清晰度。

(本文摘錄自《往返天堂地獄的科學家史威登堡最精彩中文傳記》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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