神預言！命理師4個月前指Andy會發生亂七八糟的事「壓力超大快崩潰」

YouTuber情侶檔「眾量級」Andy家寧去年情斷後如今兩人開撕，Andy控辛苦經營的頻道被奪，並列出女方8大罪狀。現在更有網友挖出4個月前Andy曾與風水師簡少年一同拍片，當時簡少年就指Andy「隨時要崩潰了」，讓大票網友網友紛紛嚇壞直呼「根本預言家」！

簡少年鑑定Andy租金一個月6千元的4坪分租套房風水以及他的生辰八字，簡少年認為該套房財氣很旺，有對外窗且通風良好，加上走廊較窄加壓財氣，讓住在最底那戶的Andy財富能量爆棚。

雖然Andy被財氣加持，但也會影響身體，特別是腸胃容易出狀況。簡少年檢查Andy的手臂時，看到他手上的青筋還說很少人這麼明顯，並分析他心理壓力其實很大，還建議他檢查泌尿道，擔心是典型內分泌失調。

此外，簡少年從磁場角度來看，租屋環境的陽台較亂，雖然有氣進來但帶有一點「濁」的感覺，表示住這裡的人必須小心5件事，包括「注意身體、壓力會很大、容易做夢，會發生亂七八糟的事，且腦子狀況不是很好」，Andy也坦承自己容易亂想東西，「會想還沒發生的事」。

簡少年看了Andy的生辰八字後還以為是不是給錯了，因為看起來壓力超大快崩潰，並建議他「精神方面要好好保養」，Andy則苦笑說在觀眾面前他都是呈現比較快樂正向的那一面，壓力都會自己消化掉，不願意把負能量影響別人。

隨著過往這段影片被翻出，不少網友紛紛留言「再回頭看這部，好心疼」、「這房間真的旺，又再度把這個頻道給旺起來」、「好難想像遇到糟糕事，還能開朗拍影片，帶給大家娛樂，你很棒」、「哇，太準了吧，簡少年說從2015-2016年開始就精神壓力」、「太玄了」、「起雞皮疙瘩，真的預言家」。