清明掃墓後…男突然行動不便！原來「誤動骨灰罈」祖先生氣了？

財富、事業、愛情為何突然崩盤？業力影響超乎想像

簡少年指出，許多人的事業發展、人際關係，甚至財務狀況，都與自身的家庭因果有密切關聯。這些變化並非偶然，而是更深層的因果法則在運行。例如，一個對父母缺乏感恩的人，可能會在職場上遇到不公平對待；一個家庭關係緊張的人，通常也容易在合作關係中遇到阻礙。

此外，當個人運勢低迷時，冤親債主往往會趁機影響，讓問題更加嚴重。有些人在人生關鍵時刻總是跌倒，甚至遭遇重大變故，這些可能都與過去所累積的業力有關。如果沒有及時化解，惡的迴力鏢飛回來時，可能會帶來巨大衝擊。

清明祭祖慎之又慎？誤動祖先骨灰罈恐招來無形影響

清明節是慎終追遠、感念祖先的重要時刻，但有些人因為無心之過，反而可能影響自身運勢。簡少年分享了一個真實案例——一位友人的大伯在清明掃墓時，不小心移動了祖先的骨灰罈位置，結果在接下來的10年間，雙腿逐漸失去行動能力，走路困難，甚至必須依賴拐杖。家人向高人請益後，才得知是因為骨灰罈的位置被錯置，導致祖先難以安息，進而影響後代。

後來，他們按照指示，在適當時辰重新調整骨灰罈位置，並向祖先誠心懺悔，結果幾個月後，大伯的腿竟奇蹟般恢復正常，不再需要拐杖。這個案例顯示了，祖先的安寧與後代的運勢息息相關，清明祭祖務必慎重。

清明祭祖的真正意義：庇佑子孫、改變運勢

許多人認為祭祖只是象徵性的傳統儀式，但在命理學中，這實際上是影響個人福報的重要關鍵。簡少年強調，祖先的功德與福報能夠庇佑後代，若能誠心奉祀，將祖先安置妥當，甚至參加法會超渡祖先，能有效化解業力，提升整體運勢。 (本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

有些人發現，家中接連遭遇不順，孩子求學困難、家族成員健康頻頻出問題，往往與祖先未能安息有關。這時，透過清明祭祖、超渡儀式，便能夠讓祖先得到應有的福報，同時減輕冤親債主的影響。

慎終追遠，真正的改運從這裡開始

簡少年建議，每年清明與中元普渡期間，家家戶戶都應該參與祭祖與法會，確保祖先得到妥善的供奉，這不僅是對祖先的尊敬，也是為自己與後代鋪路。他進一步建議，可以查閱家中族譜，確保所有祖先的名字都有被紀錄與供奉，避免因遺漏而影響後代運勢。

改運，不只是個人努力的結果，也與家族的福報息息相關。慎終追遠、行善積德，才是真正為自己與子孫開啟光明未來的關鍵。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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