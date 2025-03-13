快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

果粉荷包待命別錯過！蘋果「最大新品發表會」在今秋 11新品超驚豔

清明掃墓後…男突然行動不便！原來「誤動骨灰罈」祖先生氣了？

時報出版／ 文‧簡少年
清明節祭祖示意圖。圖／AI生成
清明節祭祖示意圖。圖／AI生成

清明不僅是一項傳統習俗，更是一個重要的因果節點。許多人在人生中遭遇遺憾或不順，卻很少有人意識到，這可能與祖先的福蔭或業力有關。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師的簡少年，在他的著作《簡少年現代生活改運書》中，講解了一個重要觀念：為什麼有人一路順遂，而有人卻屢遭挫折？因為善惡像是一支迴力鏢，你投擲出去什麼，最終都會回到自己身上。

財富、事業、愛情為何突然崩盤？業力影響超乎想像

簡少年指出，許多人的事業發展、人際關係，甚至財務狀況，都與自身的家庭因果有密切關聯。這些變化並非偶然，而是更深層的因果法則在運行。例如，一個對父母缺乏感恩的人，可能會在職場上遇到不公平對待；一個家庭關係緊張的人，通常也容易在合作關係中遇到阻礙。

此外，當個人運勢低迷時，冤親債主往往會趁機影響，讓問題更加嚴重。有些人在人生關鍵時刻總是跌倒，甚至遭遇重大變故，這些可能都與過去所累積的業力有關。如果沒有及時化解，惡的迴力鏢飛回來時，可能會帶來巨大衝擊。

清明祭祖慎之又慎？誤動祖先骨灰罈恐招來無形影響

清明節是慎終追遠、感念祖先的重要時刻，但有些人因為無心之過，反而可能影響自身運勢。簡少年分享了一個真實案例——一位友人的大伯在清明掃墓時，不小心移動了祖先的骨灰罈位置，結果在接下來的10年間，雙腿逐漸失去行動能力，走路困難，甚至必須依賴拐杖。家人向高人請益後，才得知是因為骨灰罈的位置被錯置，導致祖先難以安息，進而影響後代。

後來，他們按照指示，在適當時辰重新調整骨灰罈位置，並向祖先誠心懺悔，結果幾個月後，大伯的腿竟奇蹟般恢復正常，不再需要拐杖。這個案例顯示了，祖先的安寧與後代的運勢息息相關，清明祭祖務必慎重。

清明祭祖的真正意義：庇佑子孫、改變運勢

許多人認為祭祖只是象徵性的傳統儀式，但在命理學中，這實際上是影響個人福報的重要關鍵。簡少年強調，祖先的功德與福報能夠庇佑後代，若能誠心奉祀，將祖先安置妥當，甚至參加法會超渡祖先，能有效化解業力，提升整體運勢。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)
(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

有些人發現，家中接連遭遇不順，孩子求學困難、家族成員健康頻頻出問題，往往與祖先未能安息有關。這時，透過清明祭祖、超渡儀式，便能夠讓祖先得到應有的福報，同時減輕冤親債主的影響。

慎終追遠，真正的改運從這裡開始

簡少年建議，每年清明與中元普渡期間，家家戶戶都應該參與祭祖與法會，確保祖先得到妥善的供奉，這不僅是對祖先的尊敬，也是為自己與後代鋪路。他進一步建議，可以查閱家中族譜，確保所有祖先的名字都有被紀錄與供奉，避免因遺漏而影響後代運勢。

改運，不只是個人努力的結果，也與家族的福報息息相關。慎終追遠、行善積德，才是真正為自己與子孫開啟光明未來的關鍵。

(本文摘錄自《簡少年現代生活改運書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節 祖先

延伸閱讀

有他們就安心！四生肖超會照顧人…虎「大哥罩你」、這動物有求必應

個性執著！「3大生肖」生活中一根筋直到底 誰都勸不得

「星座版犯太歲」3星座蛇年辛苦！水瓶爬高當心、第一名壓力山大

清明節三生肖容易卡到陰！掃墓10大禁忌曝「不能愛愛、別亂拍照」

相關新聞

清明掃墓後…男突然行動不便！原來「誤動骨灰罈」祖先生氣了？

清明不僅是一項傳統習俗，更是一個重要的因果節點。許多人在人生中遭遇遺憾或不順，卻很少有人意識到，這可能與祖先的福蔭或業力有關。新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師的簡少年，在他的著作《簡少年現代生活改運書》中，講解了一個重要觀念：為什麼有人一路順遂，而有人卻屢遭挫折？因為善惡像是一支迴力鏢，你投擲出去什麼，最終都會回到自己身上。

個性執著！「3大生肖」生活中一根筋直到底 誰都勸不得

在生活上，每個人都有自己的堅持，有些人求新求變，有些人則是故步自封，在十二生肖中，就有幾位一根筋直到底，永遠堅持己見，誰也別想干涉，一起來看看是哪幾個生肖。

有他們就安心！四生肖超會照顧人…虎「大哥罩你」、這動物有求必應

不只顧好自己，還會照顧身邊的人！旺好運分享以下4個生肖，他們都很願意幫助朋友，要好好珍惜與他們的情誼喔。

每日星座運勢／天蠍待人處事需寬和 減少交際應酬

2025-03-13牡羊座短評：運勢走俏，整天都有好心情。【整體運】單身者有機會獲得異性的垂青，並有機會長期發展。工作較輕鬆，很多事做起來都很順手，原有的壓力一下子就不見了蹤影。投資運一般，可進行相關

「星座版犯太歲」3星座蛇年辛苦！水瓶爬高當心、第一名壓力山大

2025年已經來到3月，你覺得自己運勢如何？艾菲爾老師在《命運好好玩》分享，有三個星座2025年就像「犯太歲」一樣，今年運勢卡關，註定過得很辛苦。

吵架絕不認錯的血型？A型還沒吵就道歉、AB型非真心 最後一名超固執

跟他人吵架時，許多人即使在中途意識到自己的不對，也很難拉下臉和對方道歉。日媒分析各血型道歉時的態度及時機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。