個性執著！「3大生肖」生活中一根筋直到底 誰都勸不得

在生活上，每個人都有自己的堅持，有些人求新求變，有些人則是故步自封，在十二生肖中，就有幾位一根筋直到底，永遠堅持己見，誰也別想干涉，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：馬

個性衝動急躁的馬寶寶，做事要求效率，期待快速而圓滿，所以一旦決定後，常能雷厲風行，絕不拖泥帶水，如果方向是正確時，當然能夠事半功倍，但若出現錯誤時，卻不一定能及時修正，倘若此時有人加以勸阻或建議，倔強的馬寶寶可不一定會聽從，馬寶寶只會認為，你憑什麼干涉我，因此馬寶寶的一根筋是很難轉彎的，最好是示範給他看，才能改變馬寶寶的態度。

第三名：龍

最有責任感的龍寶寶，能夠一肩扛起重擔，願意面對各種困難和挑戰，他們充滿自信，意志力強，所以也有不服輸的性格，凡事自我主見較強，喜歡主導一切，而這種盛氣凌人的態度，容易變成固執不聽勸，所以無論在生活或是工作上，都有強烈的主觀意識，不會輕易改變，所以還是不要自找麻煩，讓他們多碰些壁，多吃點苦頭，龍寶寶在親身經驗過，就知道轉彎的方向了。

第三名：牛

穩重踏實的牛寶寶，個性謹慎內斂，嚴肅又矜持，不太善於與人打交道，大多性情內向不外放，更不喜歡有太多的變化，他們習慣按部就班用自己的方式，讓一切井井有條，所以若想改變他們的生活習性，基本上是白費工夫，太多的變動都會造成牛寶寶的壓力，例如路線的選擇，他們寧可繞遠路，走大道，也不想冒險抄近路，因他們的一根筋是直通到底，誰也別想轉動。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。