「星座版犯太歲」3星座蛇年辛苦！水瓶爬高當心、第一名壓力山大

2025年已經來到3月，你覺得自己運勢如何？艾菲爾老師在《命運好好玩》分享，有三個星座2025年就像「犯太歲」一樣，今年運勢卡關，註定過得很辛苦。

因為冥王星正式進入水瓶座天空運行，且會持續很長一段時間。冥王星是世代星，所以水瓶座會遇到兩種狀況，一會遇到全新的問題，可能是環境改變造成內心衝擊；二是要注意高處跌落的現象，水瓶座今年走路、爬樓梯、爬山、爬高換燈泡都可能有危險，提醒2025年水瓶座要多注意。

倒數第二／獅子座

獅子座也很衰，因為水瓶座對宮是獅子座，所以獅子座也遭到池魚之殃，受到冥王星影響。獅子座要注意身心健康，包括身體和心靈兩方面，可能憂鬱、或是環境傷害影響健康，或是不良習慣造成健康阻塞，因為冥王星和業力因果都有關，過去可能循規蹈矩，但今年受到冥王星影響，獅子會有僥倖心態，做出偷雞摸狗的事情，會吸引到奇怪的人事物拖累運勢。

倒數第一／牡羊座

2025年牡羊天空迎來土星和海王星交剋，這兩顆星是世代星，代表環境改變會造成很大衝擊。牡羊座向來願意接受挑戰，但是今年會有壓力山大現象，出現類似「犯太歲」狀況。

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