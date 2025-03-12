吵架絕不認錯的血型？A型還沒吵就道歉、AB型非真心 最後一名超固執

跟他人吵架時，許多人即使在中途意識到自己的不對，也很難拉下臉和對方道歉。日媒「占いTV」分析各血型道歉時的態度及時機，列出了願意「主動道歉」排行榜，你是否也遇過這些類型的人呢？

第1名：A型 察覺到氣氛不對，立刻主動道歉

A型的人重視協調性，習慣與周圍人合作推進事情的進展。一旦察覺到吵架即將發生的緊張氣氛，便會立刻說：「對不起，對不起」來平息狀況。他們的個人主張並不強烈，與其爭吵，不如自己先道歉來結束事情。不過，他們的道歉是否出自內心就很難知曉了，有可能只是表面上敷衍過去。

第2名：B型 冷靜下來後，認為自己可能也有錯而道歉

B型的人有些固執，個人主張也很鮮明，但基本上性格天真率直，不會記仇。即使與人吵架，事後稍作思考，覺得自己可能也有不對的地方時，會毫不猶豫地承認錯誤並道歉。他們道歉時不會拖拖拉拉，且很快就能和對方和好。

第3名：AB型 考量利害關係，覺得道歉比較有利

AB型的人擅長客觀分析，做事冷靜，給人一種不太表露情感、甚至顯得冷漠的印象。不過，他們其實並不喜歡衝突。如果發現缺乏和解契機，爭執可能會一直持續下去時，他們會選擇在事態變得更加麻煩之前，主動道歉來收場。這對他們來說，更像是一種理性權衡後的策略性選擇。

第4名：O型 固執己見，幾乎不會主動道歉

O型的人雖然性格隨和、直爽，但內心卻十分現實且理性。他們一旦認定某件事，便很難改變想法，也不會輕易讓步。即使與人吵架，也會因為自己的固執而不願先低頭道歉。然而，O型的人基本上是樂觀派，因此即便吵架，他們通常不會長時間懷恨在心或耿耿於懷。

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