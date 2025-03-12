3月20日「春分」萬物復甦、晝夜等長！四生肖開運要注意

命理師柯柏成分享，2025年的春分在國曆3月20日下午5時01分14秒交節氣，當天正逢農曆二月(小)二十一。春分白天和晚上時間一樣長，過了春分，白天時間就會漸漸超過夜晚，正因為陰陽對半，春分是很重要的節氣，冬至、春分、夏至到秋分，正好是對應陰陽此消彼長的過程。

老師說，古代的帝王傳統都在春分祭日、秋分祭月，根據清代潘榮陛《帝京歲時紀勝》：「春分祭日，秋分祭月，乃國之大典，士民不得擅祀。」在封建時代，平民百姓是不可以在春分祭日的，但現在就沒有禁忌。

老師說，春分晝夜平分，也象徵陰陽平衡，萬物復甦，享風水命理上也有開運方法，能帶來新能量。

★開運時辰

●卯時（5-7點），可到戶外面向東方深呼吸，觀想綠色光充滿全身，啟動新生能量。

●午時（11-13點）在客廳中央點一盞蠟燭，念誦：「陰陽平衡，萬象更新」，就能清除滯氣。

柯柏成老師提醒，四大生肖也要特別注意春分時，另外還有種子許願法、斷捨離淨化法，都很適合春分實踐，迎來好運氣。

★四生肖要注意

馬、羊：春分後易遇貴人，多參與社交活動。

鼠、兔：注意健康耗損，可以佩戴黑曜石擋煞。

★種子許願法

春分當日準備3顆南瓜種子（象徵豐盛）。對種子默念具體願望，埋入盆栽中。

每週澆水時觀想願望生根發芽。

科學原理：透過「具象化行動」強化大腦目標及既視感。

★斷捨離淨化：丟掉3類物品

●破損餐具（阻礙財富）

●過期文件或舊書籍（通暢文昌能量）

●灰暗色衣物（影響氣場）

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