踏實的牛？優雅的貓或霸氣老鷹？生命靈數測「你內心像哪種動物」

每個人內心深處，都藏著一隻靈魂動物。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，每個人生命靈數都代表一種動物，快跟著老師揭開靈魂動物的神秘面紗，探索真實的自己吧！

怎麼計算生命靈數？ 將西元出生年月日的數字相加的總和，再次相加至個位數。 例如，1983年11月29日出生者 1+9+8+3+1+1+2+9＝34，又3+4＝7，生命靈數為7

生命靈數1–獅子

外在形象／王者風範、自信十足、勇敢無畏

內心秘密／害怕失敗，極度討厭被忽視

靈數1是驕傲勇敢地的獅子，渴求崇拜的目光。你是天生王者，不畏挑戰，總是想要成為第一名，內心最害怕的，卻是被人忽視或輸給對手。你外表看似強大，但獨處時害怕：「如果我不再是第一，大家還喜歡我嗎？」因為太害怕輸，讓你比誰都孤獨。建議放下「一定要贏」的執念，才能真正自由。

生命靈數2–天鵝

外在形象／優雅溫柔、和平主義者、人際高手

內心秘密／害怕衝突，容易過度討好別人

靈數2是一隻優雅的天鵝，讓人感覺溫和、好相處。你致力維持人際關係，常常扮演傾聽者。但你內心其實常常糾結不安。因為太害怕衝突，你總是強顏歡笑，委屈自己。建議要學會說「不」，不要過度迎合討好別人，要相信你值得被愛。

生命靈數3–孔雀

外在形象／風趣幽默、創意無限、社交達人

內心秘密／害怕被忽視，討厭無聊的生活

靈數3就像華麗的孔雀，講話幽默風趣，擅長炒熱場子。然而，孔雀內心其實很害怕寂寞，你需要觀眾與掌聲，否則就感到失落。你害怕被困在枯燥無味的生活裡，為了保持「快樂有趣」的形象，你會壓抑自己的負面情緒，假裝快樂。建議你不需要一直「角色扮演」，真正的朋友，會包容你真實的樣子。

生命靈數4–牛

外在形象／勤奮穩重、值得信賴、腳踏實地

內心秘密／害怕變動，內心其實很倔強

靈數4像是沉默的老牛，耕耘自己的一方田地。你可靠務實，一步一腳印地努力。你內心很抗拒變化，會因變動感到焦慮。你不願意改變想法，也很難接受別人的建議，有時太固執會讓你錯失了機會。建議試著踏出一步，適應不同的環境，世界很大多去看看。

生命靈數5–猴子

外在形象／好奇心旺盛、愛冒險、自由奔放

內心秘密／害怕被束縛，容易三分鐘熱度

靈數5就像機靈的猴子，永遠上竄下跳，探索新事物。你頭腦聰明靈活，最受不了無聊的規則。你害怕被綁住，卻也常常因為「靜不下來」，而錯失真正重要的事物，落入「什麼都學皮毛，卻什麼都不專精」的困境。建議不要三分鐘熱度，找到真正熱愛的事物，並且深耕下去。

生命靈數6–貓

外在形象／溫暖細膩、充滿愛心、重視家庭

內心秘密／害怕被忽略，容易過度付出

靈數6就像優雅的貓，是令人療癒的存在。你無條件地照顧身邊的人，但內心常常失落，因為你的付出，別人不一定感激。你習慣性地照顧別人，卻常常忽略自己的需求。建議要適時地「撒嬌」，手心向上，告訴對方你也需要被照顧，關係才會更和諧。

生命靈數7–貓頭鷹

外在形象／智慧深沉、獨立思考、神秘冷靜

內心秘密／：害怕情感失控，習慣把自己藏起來

靈數7就像神秘的貓頭鷹，安靜地躲在樹梢，冷眼旁觀。你理性智慧，擁有超凡的洞察力，但內心非常孤獨。你不擅長表達情感，常常和人保持距離，躲在「理性」面具背後，讓人難以親近，其實你內心深處渴望被理解，只是不知如何敞開心扉。建議要學習信任別人，接受自己真實的情感需求。

生命靈數8–老鷹

外在形象／目標明確、野心勃勃、強大行動力

內心秘密／害怕失敗，壓力比誰都大

靈數8就像翱翔天際的老鷹，眼神銳利，總是鎖定目標並全力以赴。你具有強大的野心與執行力，擅長掌控局面，但其實內心充滿壓力。你不容許自己失敗，外表看似強大無懈可擊，但其實心裡非常焦慮，害怕自己不夠好、不夠成功。建議你要學會享受努力的過程，而不是只專注於結果成敗。

生命靈數9–鯨魚

外在形象／富同情心、靈性高、充滿智慧與愛

內心秘密／容易感到疲憊，總是為別人操心

靈數9像是深海鯨魚，溫柔而寬容。你很有愛心，願意為世界付出，是天生的療癒者。然而，你內心常常很累，因為總是包容別人的情緒，背負別人的苦難。你習慣為別人著想，卻常常忽略自己的感受。有時候，你也不知道自己真正的方向在哪裡。建議要適時放下，照顧自己的內心，愛人之前先學會愛自己。

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