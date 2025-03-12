不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

3月20日就是節氣「春分」，「春分」時間點為2025年3月20日下午5時01分開始。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「春分」當天有六大禁忌、三大開運法，快學起來，迎接一整年好運氣。

小孟老師指出，從天象上來看，「春分」時全球晝夜除極點附近以外幾乎都等長。但「春分」之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝。

養陽氣 多吃綠色食物

一般認為，在「春分」過後，陽氣就要開始增長，因此「春分」養生關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。

小孟老師建議，可以多吃綠色食物與鮮蔬，如：花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身效果。

六大禁忌

1.別吃冰、別吃辣

「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣，也別喝冰冷飲料與冰淇淋，小心身體不適。

2.別劇烈運動

「春分」半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3.不宜探病

國外把「春分」當成一年的開始，所謂一年之季在於春，因此不宜探病。

4.不要愛愛

「春分」為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為「春分」溫差大，要隔外當心。

5.別開快車

「春分」避免開車較快，因為霧氣較重，容易發生交通事故。

6.清晨別上山

因為「春分」濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

開運方式：

1.春分立蛋

2025年3月20日下午5時01分開始「春分」，建議大家可以立蛋，能得到一年四季的好運氣。

2.接春分水

3月20日下午5時01分打開飲水機，或水龍頭的水，可以用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3.曬曬太陽

古代，帝王有「春分祭日，秋分祭月」，在3月20日當天17:01分吃太陽餅來迎接春分，或者於3月20日到戶外走走曬太陽，也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。

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