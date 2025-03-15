三星座最容易犯罪？摩羯忍到爆炸、處女計畫型犯罪、第1名什麼都敢做

有些人就是會把仇恨放在心裡，最後再一一報復，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「犯罪率最高」！？

第三名：摩羯座

摩羯座內心其實是愛計較且糾結的，一切的不公平都會忍著，等到某一天受不了了，就會一次大爆發，最終可能傷害了別人，也傷害了自己。

第二名：處女座

處女座有很嚴重的完美主義，不管是在什麼事情上都是如此，萬一招招惹到他們，他們的報復手法會是最精細且十分完美的。

第一名：天蠍座

天蠍座的人很聰明，但他們也很腹黑，只要你不犯到他們，他們自然不會犯你，但萬一惹到他們，要他們做出殺人放火的事，也不是不可能。

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