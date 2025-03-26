「好傻好天真」三星座容易被利用…牡羊熱血過頭、他容易被說服

有些人就是特別善良與單純，因此常常受到他人影響，讓我們一起來看看「這些星座」真的「容易受人影響」！？

第三名：天秤座

天秤座雖然他們很聰明，但同時他們的心腸特別軟，所以也很容易被別人說服，也因為他們也太過講究公平，就會想顧及周全，受人影響。

第二名：巨蟹座

巨蟹座連看電視劇都會被影響了，何況是生活當中的人事物，他們總是想太多，又不太與人分享，最後只好把不好的事情都獨自吸收。

第一名：牡羊座

牡羊座總是想得不多，擁有正義感且熱心助人，因此很容易就相信他人，導致情緒常常被別人牽著走。

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