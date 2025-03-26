「好傻好天真」三星座容易被利用…牡羊熱血過頭、他容易被說服
有些人就是特別善良與單純，因此常常受到他人影響，讓我們一起來看看「這些星座」真的「容易受人影響」！？
第三名：天秤座
天秤座雖然他們很聰明，但同時他們的心腸特別軟，所以也很容易被別人說服，也因為他們也太過講究公平，就會想顧及周全，受人影響。
第二名：巨蟹座
巨蟹座連看電視劇都會被影響了，何況是生活當中的人事物，他們總是想太多，又不太與人分享，最後只好把不好的事情都獨自吸收。
第一名：牡羊座
牡羊座總是想得不多，擁有正義感且熱心助人，因此很容易就相信他人，導致情緒常常被別人牽著走。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言