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內建防詐雷達…3星座很難被騙！天蠍直覺敏銳、第一名根本「柯南」
不管在什麼場合都會遇到各式各樣的人，有些是好人，有些則是壞人，讓我們一起來看看「這些星座」真的「不容易被欺騙」！？
第三名：天秤座
天秤座很懂得默默觀察，且不會展現出來他們的疑惑，因此他們可以很快速的就看見事情得真相，並且選擇不失禮貌地敲敲遠離想詐騙他們的人。
第二名：天蠍座
天蠍座本身就有不信任人的性格，而且他們洞察力、第六感也很敏銳，一有不對勁，他們就能立即察覺。
第一名：處女座
處女座一直都很聰明，他們有精湛的思維能力，以及非常會觀察，想要騙他們可以說是難上加難，甚至還會被他們拆穿。
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