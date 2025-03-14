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孤狼個性「4生肖」…朋友不多、討厭麻煩人、外表安靜內心很快樂

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圖為示意圖。圖/ingimage
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有些人不管做什麼事都喜歡呼朋引伴、團體行動，有些人就覺得自己一個人比較自在，偏愛單獨行事。旺好運分享，以下4個生肖都是喜歡單獨大於團體的人，就像孤獨一匹狼！

生肖屬鼠

屬鼠的人行事低調，對自己的要求高，凡事習慣親自解決，不喜歡麻煩別人，所以久而久之他們就常常單獨行動，很怕被別人打擾到。

生肖屬虎

屬虎的人天生具有領導風範，也因此是團體中比較特立獨行的存在，他們對自己充滿信心，不愛依賴別人，不過要注意行事別太過霸道。

生肖屬蛇

屬蛇的人大部分不會交很多朋友，覺得知心的朋友一個、兩個人就夠了，而且比較難敞開內心，與人相處都有所保留，獨來獨往會讓他們感到自在多了。

生肖屬雞

屬雞的人性格孤傲，雖然不至於成為邊緣人，不過他們偏好把時間都花在自己身上，喜歡在自己的世界裡自得其樂，在旁人眼裡就有些孤僻的感覺。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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