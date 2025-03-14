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愛發脾氣、老要別人順著她！「公主病」女生常見5大面相一次看

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「公主病」，指的是一些女生在心態和行為上過於嬌縱的狀態，常常造成身邊人的困擾。圖為示意圖。圖/AI生成
「公主病」，指的是一些女生在心態和行為上過於嬌縱的狀態，常常造成身邊人的困擾。圖為示意圖。圖/AI生成

患有「公主病」，指的是因為備受寵愛，養成在心態和行為上過於嬌縱的狀態。通常有公主病的女性都自尊心高、自我感覺良好，情緒敏感，不會控制脾氣，總是希望別人達成自己無理的要求！來看看以下這5種面相特徵，都是公主病的高危險群喔！

公主病面相一：眉毛短、濃淡不勻

若眉毛偏短，或是眉毛斷斷續續、濃淡不均勻的女性，個性會比較神經質，沒安全感，有一點小事不如意就發脾氣，所以在人際關係和伴侶相處上都可能常有衝突。

公主病面相二：下三白眼

三白眼指的是黑眼球特別靠著上緣，或者很靠近下緣，讓整個眼球露出三面的眼白，下三眼白的女性自我意識強，在感情關係裡也是強勢的一方。

公主病面相三：桃花眼

眼睛黑白分明、水汪汪的桃花眼，天生就會放電，帶有桃花運，有桃花眼的女性享受被追求的感覺，平時被許多人追捧，易養成需要人伺候的公主病。

公主病面相四：鼻頭下垂

若鼻頭有明顯下垂，甚至垂至人中的一半、接近唇邊的女性，通常情緒多變，任性妄為，什麼事都認為是別人的錯，絕對不是自己的問題。

公主病面相五：上唇珠翹

上嘴唇的唇珠特別翹的女性，通常善於言辭，有什麼事總是據理力爭，但也因此愛抱怨、發牢騷，身邊的人都會有點辛苦。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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公主病 面相

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