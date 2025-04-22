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股災慘兮兮…快養魚修補財氣！12生肖旺財「魚缸風水」揭密
在家裡飼養魚缸，除了美化環境，在風水中，還有化煞擋災、聚財催財的效果！旺好運分享以下4個魚缸風水的小撇步，幫助催旺財運、財源滾滾來。
催財魚缸撇步一：魚缸大小適中
家中擺魚缸，遇水則發！但可不是擺越多魚缸、或是體積超大的魚缸，就一定有效，可能會有家裡濕氣、陰氣過重的問題，準備大小適中的魚缸即可。
催財魚缸撇步二：魚隻數量搭配五行
想透過魚缸風水催旺財運，建議可以參考五行來選擇飼養魚隻的數量。
生肖鼠、豬，五行屬水，可養1條淺色魚、或養6條深色魚。
生肖龍、狗、牛、羊，五行屬土，可養5條淺色魚、或養10條深色的魚。
生肖虎、兔，五行屬木，可養3條淺色魚、或養8條深色魚。
生肖蛇、馬，五行屬火，可養2條淺色魚、或養7條深色魚。
生肖猴、雞，五行屬金，可養9條淺色魚、或養4條深色魚。
催財魚缸撇步三：魚隻顏色
大部人選擇白、紅、黑色的風水魚，或是參考魚缸金生水的概念，挑選金色、白色的魚隻會更催財，選擇身體為白色、魚頭為紅色的魚隻也不錯！
催財魚缸撇步四：水流方向
水能生財，魚缸的水不可禁止不動，建議裝設水流的循環馬達，象徵財源滾滾，水流的方向要往內部流動，才能將財水帶進家中。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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