股災慘兮兮…快養魚修補財氣！12生肖旺財「魚缸風水」揭密

在家裡飼養魚缸，除了美化環境，在風水中，還有化煞擋災、聚財催財的效果！旺好運分享以下4個魚缸風水的小撇步，幫助催旺財運、財源滾滾來。

催財魚缸撇步一：魚缸大小適中

家中擺魚缸，遇水則發！但可不是擺越多魚缸、或是體積超大的魚缸，就一定有效，可能會有家裡濕氣、陰氣過重的問題，準備大小適中的魚缸即可。

催財魚缸撇步二：魚隻數量搭配五行

想透過魚缸風水催旺財運，建議可以參考五行來選擇飼養魚隻的數量。

催財魚缸撇步三：魚隻顏色

大部人選擇白、紅、黑色的風水魚，或是參考魚缸金生水的概念，挑選金色、白色的魚隻會更催財，選擇身體為白色、魚頭為紅色的魚隻也不錯！

催財魚缸撇步四：水流方向

水能生財，魚缸的水不可禁止不動，建議裝設水流的循環馬達，象徵財源滾滾，水流的方向要往內部流動，才能將財水帶進家中。

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