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能文能武「4生肖」！天生才華洋溢…學什麼都能一鳴驚人

旺好運／ 旺好運
圖為示意圖。圖／AI生成
圖為示意圖。圖／AI生成

才華洋溢的人讓人羨慕～旺好運分享，在十二生肖中有4個生肖通常都具多方面的才能和技藝，他們不僅靠天生的優勢，也願意用後天的努力來精進自我！

多才多藝生肖：鼠

屬鼠的人天生機靈，任何趨勢都能內化成自己的價值，不論想發展哪方面都會有出色的成果，他們也懂得將才華結合手上的資源，開發商機。

多才多藝生肖：龍

屬龍的人智力超群，從小就善於思考、膽大心細，敢於挑戰任何事物，想培養什麼才能就會付諸實踐，是文武雙全的人才。

多才多藝生肖：馬

屬馬的人追求卓越，就算身兼多職也會覺得生活充實美好，總想不停測試自己的能耐，充滿熱情活力與無限潛力，是他們累積才能的主要關鍵。

多才多藝生肖：雞

屬雞的人細膩敏銳，大多喜愛藝術領域，擁有獨特的品味，而且他們也喜歡多元興趣發展，典型的「明明可以靠顏值吃飯，卻非要靠才華」。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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