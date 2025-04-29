能文能武「4生肖」！天生才華洋溢…學什麼都能一鳴驚人
才華洋溢的人讓人羨慕～旺好運分享，在十二生肖中有4個生肖通常都具多方面的才能和技藝，他們不僅靠天生的優勢，也願意用後天的努力來精進自我！
多才多藝生肖：鼠
屬鼠的人天生機靈，任何趨勢都能內化成自己的價值，不論想發展哪方面都會有出色的成果，他們也懂得將才華結合手上的資源，開發商機。
多才多藝生肖：龍
屬龍的人智力超群，從小就善於思考、膽大心細，敢於挑戰任何事物，想培養什麼才能就會付諸實踐，是文武雙全的人才。
多才多藝生肖：馬
屬馬的人追求卓越，就算身兼多職也會覺得生活充實美好，總想不停測試自己的能耐，充滿熱情活力與無限潛力，是他們累積才能的主要關鍵。
多才多藝生肖：雞
屬雞的人細膩敏銳，大多喜愛藝術領域，擁有獨特的品味，而且他們也喜歡多元興趣發展，典型的「明明可以靠顏值吃飯，卻非要靠才華」。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言