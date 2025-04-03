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清明節掃墓夢見親人？這些情境要注意…可能有壞事要發生
作夢見到親人，有可能是思念之情，或是在現實中遇到了什麼事，讓你的潛意識反映在夢境中。旺好運分享，若有以下幾種夢見親人的特殊情境，代表你要多加注意了。
夢見親人與代表意義
◆夢見去爺爺奶奶的家，這是強烈提醒要反省的夢境。
◆若夢中迎接爺爺奶奶時，他們臉上出現擔憂的表情，表示自己或家中近期會遭遇不吉利的事情。
◆夢見過世的外公外婆，要跟自己說什麼話，表示近期將會發生需要小心的事。
◆夢見過世的外公外婆帶著自己外出，表示有可能遭遇意外、事故或疾病。
◆夢見過世的外公外婆，撫摸家中的幼童，表示可能會感染疾病。
◆夢見母親生病或去世，表示家裡、事業會遭受困難。
◆夢見母親生氣、大聲斥喝自己，表示近期可能會出現嚴重的閃失。
◆夢見表情緊張、憂慮的母親，預示可能面臨危險。
◆夢見父親，意味遇到了困難，想尋求別人的幫助。
◆夢見過世的父親，表示事業沉重，壓得喘不過氣，無法放鬆。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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