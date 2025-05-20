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公認「酒品奇差」三星座…Makiyo醉打司機、王柏傑酒駕都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
Makiyo當年醉後與計程車司機的毆打案最近又被翻出。記者梅衍儂攝影／聯合報系資料照
Makiyo當年醉後與計程車司機的毆打案最近又被翻出。記者梅衍儂攝影／聯合報系資料照

有些人平常很正常，但一碰到了酒，性格就完全變個人，命理網站旺好運分享，這些星座原來「酒品有夠差」。當年醉打司機的女星Makiyo(川島茉樹代)是雙子座、曾經酒駕被捕的男星王柏傑則是天秤座。

第三名：雙子座

雙子座通常不太與人談自己的內心事，但碰到酒精就會開始講許多自己的心事，還會爆料出很多別人或自己的秘密，等酒醒之後才發現一發不可收拾。

第二名：雙魚座

雙魚座的內心戲相當多，一旦喝酒後，這些東西都會被釋放出來，甚至上演八點檔戲碼，讓人不知道在演什麼，因此旁人會覺得很離譜，而且相當吃驚。

第一名：天秤座

天秤座平時總是謙虛禮貌，而且非常在乎形象，但只要一開喝之後，就會開始展現最真實的樣貌，所有不禮貌的行為都有可能表現出來，這可是會嚇到旁人。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 王柏傑 星座 Makiyo

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