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三星座容易暴衝很失控！牡羊射手不意外、風象他竟也上榜
有些人在面對事情上能夠理性處理，但有些人總是很衝動，讓我們一起來看看「這些星座就是性格很衝動」！？
第三名：水瓶座
水瓶座是非常有個性的，他們總是有自信與想法，但也因如此不考慮事情的後果，總是衝動行事，只顧慮到自己，別人都無法控制。
第二名：射手座
射手座很喜歡奔放與自由，不喜歡被拘束，他們對於生活也是勇往直前、速戰速決，衝動一直都是他們的生存法則。
第一名：牡羊座
牡羊座天生個性直接且勇敢，面對事情總是能豪爽與衝動，有時候不顧一切就整個人栽下去，因此他們經常會讓自己受傷。
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