小偷上門…12星座反應曝！牡羊抓賊、射手好嗨、他送錢「還需要幫忙嗎」

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小偷闖空門示意圖。圖/ingimage
圖為小偷闖空門示意圖。圖/ingimage

搜狐網分享，「12星座遇見小偷的反應」，假如在家突然有小偷闖空門，12星座各自會有什麼反應呢？有些人力搏、有些人智取，還有人同情心氾濫直接給錢，勸他別再做壞事。

白羊座：天生正義感爆棚，發現小偷，會毫不猶豫地衝上去擒賊，但白羊座衝動之餘，別忘記要保護自身安全。

金牛座：發現小偷，金牛座會默默盤點損失，記下小偷特徵，再理智地選擇報警，幫助警察破案。

雙子座：雙子會想和小偷智鬥，偷偷報警的同時，還會做些事情分散小偷注意力，展現出機智的一面。

巨蟹座：有同情心又善良，會想著「小偷可能有苦衷」，甚至不忍心報警，建議別忘先保護好自己，再談同情心。

獅子座：氣場全開，大聲呵斥小偷，展現王者風範，直接逼小偷奪門而出。

處女座：遇事冷靜，處女會觀察小偷一舉一動，默默向警察匯報線索，根本行走的偵探。

天秤座：對於小偷天秤座會動之以情，優雅地勸說，並用理性方式解決問題，小偷甚至自行離去。

天蠍座：眼神犀利，用眼神就能殺人，會讓小偷心生畏懼，心裡默默打退堂鼓。

射手座：超級興奮，非但不怕還覺得太有趣，會將遇小偷經歷視為「大冒險」，事後一派輕鬆說給朋友聽。

摩羯座：默默行動派，會不慌不忙，不聲不響默默協助警方，用實際行動守護正義。

水瓶座：腦洞大開，可能會想出各種奇招應對小偷，比如用科技手段記錄小偷路線。

雙魚座：生來就是「小天使」，雙魚座不會報警，而是擔心小偷有困難之處，「希望他改過自新」，甚至會拿錢給對方。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小偷 星座

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