12星座今年最想衝的事？白羊想搬家、天蠍要出國、這星座「花大錢買快樂」

新年新氣象，2025年的你有什麼新願望呢？星座專家12talks分享「2025年12星座最會想衝的事？」，快看看今年屬於你的命定課題是什麼，試著去實現它吧！

白羊座／想搬家了

2025年最大的想法是搬家，不管是主動或是被動的，你所必然會遇到改變居所的事情。尤其在6月之後，很多關於家居的事件被放大，讓你終於下定決心尋找合適的地方，幸運的是，你會很容易找到你滿意的居所。

金牛座／學新技能

最有求學心的一年。你會對各式各樣的知識充滿興趣，你也會有很多短期旅行的機會，整體來說這算是放鬆的一年，雖然對於工作也有想要衝一波的想法，但學習的機會太多，讓你也會容易停下腳步學習更多的知識。

雙子座／好好理財

金錢是你一整年的課題。你很有衝動會去理財，終於好好正視自己的理財方式。讓你對於值不值得很有感，你會更多的去衡量價值與滿足度是否平衡，會有一點綁手綁腳的感覺。

小資族理財流示意圖。圖／AI生成

巨蟹座／想做自己

想要為自己衝一波，你在這一年將會非常「自我」，做事學會不考慮別人的感受，也不太想要聽不同的意見，做自己成為你這一年的追求，在旁人眼中會顯得有點反叛。

獅子座／保持低調

最想要安靜的渡過。2025年你會收起你的驕傲，在處理很多事情都會刻意低調，不太想要成為眾人的焦點。你需要用時間好好建立自己的信心，也需要在事業上找到自己的新方向。

處女座／交新朋友

人際關係是你想要擴展的地方，這一年你會想要在人際關係上好好經營。過去你不太會經營關係，不太會表達自己的想法，但這一年你會想要改變這個情況，很願意出門，很願意結識新的朋友，對於你來說這是你踏出舒適圈的一年。

天秤座／打拚事業

強烈的事業競爭心，不管你的年紀如何，在這一年你都會想要發光發亮，你有很多讓人驚喜的舉動，這些地方都值得你發揮，重新找到自己事業的新定位，很想要在事業上衝一波，天秤的你將會非常耀眼。

天蠍座／想去海外

2025年想要到海外衝一波！你有強烈想要到海外生活體驗的感覺，也很大機會在年底實現，有想要到海外工作或學習的你，不妨趁這機會好好的衝一波，這是今年最有勇氣達成的事情。

射手座／想花大錢

你很可能在2025年有花大錢的衝動！有幸運之神的幫助，你總是在不同的地方有小確幸，讓你很有衝動想要追求更多的東西。更享受於物質世界的，所以很有可能有衝動消費的機會。

圖為買東西購物示意圖。圖／AI生成

魔羯座／想要成家

很想要成家立室的衝動，不一定是往婚姻的方向，也許有強烈的感覺想要有個伴，你會很希望建立屬於自己的家。歸屬感才是你真正追求的，無論在情感關係上或是事業上。

水瓶座／重視健康

想在健康話題上衝一波！你很注重自己的健康，開始有了養生健身的想法，可能會在2025年有過度減重，或是改頭換面的衝動。相對來說也容易造成運動傷害喔。

雙魚座／只想戀愛

想談一場戀愛，在下半年你的生活都圍繞粉紅泡泡，很想要談一場戀愛，想要有一個心動的感覺，整個心思都在戀愛當中，也有可能瘋狂的沈迷在戀愛劇情，對於戀愛這件事過度幻想。

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